Oldrati, sürdürülebilir üretimi tercih ediyor

31 Mayıs 2019

Beyaz eşya ve otomotiv sektörüne yönelik conta üretiminde Avrupa’nın önde gelen firmalarından olduklarını belirten Oldrati Group CEO’su Manuel Oldrati, grubun yılda yaklaşık 25 bin ton kauçuk ürün imal ettiğini söyledi.

2018 yılını yaklaşık 175 milyon euroluk ciro ile noktalayan Oldrati Group, son iki yıldır Türkiye’deki yatırımlarını artırmaya odaklandı. Grup, Bursa’daki fabrikasına ek bina, yeni makine ve üretim hatları için ilk aşamada 6 milyon euroluk yatırım hedefliyor. Grup bünyesinde 15 şirket bulunduran Oldrati, bugün itibarıyla bin 800 kişiyi istihdam ediyor.

Plastik parça da ürettiklerini aktaran Oldrati, “Toplamda 30 binin üzerinde ürünümüz mevcut. Entegre yapıya sahip gruplar arasında yer alıyoruz. Ciromuz ağırlıklı otomotiv, beyaz eşya, ısıtma ve soğutma sektörlerine yönelik faaliyetlerimizden geliyor. Kauçuk, kauçuk-metal ve plastik gibi binden farklı otomotiv komponentinin üretimini OEM’lere ve T-1 firmalarına yönelik yapıyoruz” dedi.

Manuel Oldrati, 2018 yıl sonunda otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip olan ve yüksek teknoloji plastik komponent üretimi alanında faaliyet gösteren CETRA firmasının Oldrati Group bünyesine katıldığını ifade ederek, “Bu birliktelikle ürün gamımız büyüyecek. Sürdürülebilir yeni nesil ürün imalatına ağırlık vereceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

“Fren sistemlerinde kullanmak üzere yeni malzeme geliştirdik”

Ar-Ge laboratuvarının uzun yıllara dayanan uzmanlığını kullanarak, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştirdiklerini ifade eden Oldrati, “Bu doğrultuda yapılan çalışma kapsamında; otomotivde fren sistemlerinde kullanılmak üzere yeni malzeme geliştirilmiş ve geliştirilen malzeme, ilgili uygulamalarda gerekli olan tüm fiziksel ve mekanik özellikleri karşılamak üzere tasarlandı” bilgisini verdi.

Türkiye’de otomotiv alanında üretime far grubu parçalarıyla başladıklarını belirten Manuel Oldrati, “Far grubunu direksiyon kutu sistemlerinin titreşim takozları ve izolatör burçları takip etti. Türkiye’de kısıtlı sayıda üreticinin bulunduğu LSR’de üretim planlarımız arasında bulunuyor. Öte yandan otomotiv sektöründe yeni projelerimizi hayata geçirmeye başladık. Bu yıl devreye giren yeni Ford ticari araçların direksiyon sistemlerine kauçuk metal burçlarımız ile sektördeki varlığımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen zorlu koşullara rağmen faaliyetlerini yeni proje anlaşmaları ile sürdürdüklerini aktaran Manuel Oldrati, dengeli portföy ve disiplinli yönetim anlayışı ile başarılı sonuçlara ulaştıklarını ifade etti.

Oldrati, yakaladıkları bu başarıyı yıl sonuna kadar artan bir ivme ile sürdürmeyi planladıklarını dile getiren Oldrati, “Kısa vadeli dalgalanmaları en iyi şekilde yönetirken, diğer yandan uzun vadeli hedefler doğrultusunda yatırımlarımıza devam etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.