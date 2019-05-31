Olgun Oto, otogaz dönüşümünde işbirliği yapıyor

31 Mayıs 2019

Yıllık ortalama 30 bin araca, bayileri ve şubeleri tarafından Landi Renzo marka dönüşüm sistemlerinin uygulandığını belirten Olgun Oto Finans Müdürü Mustafa Olgunharputlu, “Pazarda ilk etapta Opel Türkiye ile çalışmaya başladık. Bizim için zorlu bir süreç oldu. İki seneyi aşkın görüşmelerin sonucunda Opel Türkiye, Olgun LPG ve Landi Renzo ürünlerini tercih ederek, araç garantisini etkilemeden dönüşüme başladı” dedi.

Opel ile başladıkları otogaz dönüşüm sürecinin zorlu olduğunu ifade eden Olgunharputlu, bununla birlikte tecrübe de edindiklerini ifade etti. Olgunharputlu, “Opel ile görüşmelerimizde edindiğimiz deneyimler ve hazırladığımız altyapı sayesinde, diğer otomobil firmalarıyla da anlaşmalar yaptık. 2008 yılında Opel, 2009 yılında Dacia, 2010 yılında Tofaş, 2011’de Renault, 2012 yılında Tata, 2015’te Jeep, 2016 yılında Otokoç, Landi Renzo ve Olgun Oto’yu tercih eden ana sanayi firmaları oldu” diye konuştu.

Bugüne kadar 500 binin üzerinde araca Landi Renzo sistemini uyguladıklarını kaydeden Mustafa Olgunharputlu, “Firmamız, her geçen gün satış hacnmini ve pazar payını artırıyor. İlk olarak İstanbul’da Maltepe, Maslak, Avcılar ve İkitelli şubelerini açtık. Ardından da Adana, Antalya, Mersin, Çorum, İzmit, Ankara, İzmir ve Gaziantep şubelerini açarak, hem montaj hem de toptan satış ağını oluşturduk. Yurtdışında ise Romanya ve İngiltere’de şubeler açtık” bilgisini verdi.