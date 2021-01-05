Olmuksan’ın yüzde 90,38’ine 66.4 milyon Euro

Olmuksan’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada çoğunluk pay sahipleri I.P. Container Holdings (Spain) S.L. ile Mondi Corrugated BV arasında hisse alım satım sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, devir işleminin 2021’in ilk yarısında tamamlanması beklendiği belirtilirken yüzde 90,38’lik pay için 66.4 milyon Euro satın alma bedeli belirlendiği vurgulandı.



Açıklamada, 18 Aralık 2020 tarihli açıklamada belirtildiği üzere, 2 Ekim 2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan satış sürecine ilişkin bağlayıcı pay alım ve satım sözleşmesinin müzakeresi sürecinin tamamlandığı yer aldı. Açıklamaya göre nominal değeri hisse başına 0,01 TL ve toplam ödenmiş sermayesi 247.102.500 TL olan Olmuksan sermayesinin yüzde 90,38'ine tekabül eden hisselerinin tamamının satışına ilişkin olarak 4 Ocak 2021 tarihinde Mondi Corrugated B.V. ile bir hisse alım satım sözleşmesi imzalandı.



Pay devir işleminin 2021 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi beklenirken açıklamada şöyle denildi:



“Sözleşmede toplam satın alma bedeli, yüzde 90,38'lik pay için 66,4 milyon Euro olarak belirlenmiştir. Bu satın alma bedeli, 1 TL nominal değerli lot başına 0,30 EUR'ya tekabül etmekte olup, bu bedel fiyat uyarlamasına tabi olabilecektir. Ödeme pay devir işleminin gerçekleşeceği tarihte Euro üzerinden yapılacak olup; pay alım işlemine ilişkin açıklamada yer alabilmesi amacıyla satın alma bedelinin Türk Lirası karşılığı, pay alım tarihinde yeniden hesaplanacaktır.”

Hisseler tabanı gördü

Açılış öncesinde gelen KAP açıklamasının ardından Olmuksan hisseleri güne %10,00 düşüşle 10,80 TL taban seviyesinden başladı. Hisseler halihazırda taban düzeyde bulunuyor.