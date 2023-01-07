Omega, James Bond’un 60. yılını özel Bond saat modelleri ile kutluyor

“Safin'in sığınağına giderken Q, Bond'un Seamaster Diver 300M saatine, etrafındaki elektronik aletleri bozacak özel yapım bir elektromanyetik sinyal verici yerleştirir. Bond bu özelliği önce sığınağa girerken, sonra da Primo'nun bionik gözünü hedef alarak onu alt ederken kullanır.”

İsviçre’nin lüks saat markası Omega’nın James Bond filmleriyle uzun soluklu birlikteliği her zaman güzel bir sinerjiye dönüşüyor. 60. yılını kutlayan James Bond için marka özel iki yeni model yarattı. Her bir model, tasarımındaki film büyüsü dokunuşuyla ve inovatif malzemeleri aracılığıyla 007’ye saygılarını sunuyor. Saat tasarımlarının tüm detaylarında ön plana çıkarılan çizgiler ve incelikli çalışmalar, Bond sevenler için tam koleksiyon parçası niteliği taşıyor. Son filmlerde özellikle Daniel Craig’in bileğinde gördüğümüz modellere yenisi eklenerek iş birlikteliklerinin en güzel örneklerini sunuyorlar. Seamaster Diver ailesinden tanıtılan iki farklı model dalış saati sevenleri de etkisi altına alacak şekilde tasarlandı. Hem şehirli hem de spor saat şıklığını aynı kasada birleştiren Omega, James Bond modellerinde de aynı ayrıcalığı yakalıyor.

Bond'un silueti ve namlu tasarım kodunu oluşturuyor

007'nin GoldenEye'da taktığı Seamaster'dan esinlenen bu 42 mm paslanmaz çelik saatte, kasa arkasında bulunan hareketli silah namlusu ve Bond silüetiyle, ikonik 007 açılış sahnesi, sihirli bir şekilde vücut buluyor. Bu dinamik sahne, mikroyapılı metalizasyon ile safirin altında yer alıyor. Patent sürecindeki "Moirê" efektli animasyon, merkezi saniye lolipopuna bağlı olduğu için hareketi hiç durmuyor.

Saat, kusursuz bir Co-Axial Master Chronometer Calibre 8806'dan gücünü alıyor ve James Bond'un No Time to Die filminde taktığı OMEGA saati ile aynı tarzda örgü kayışla sunuluyor. Hem üstünde lazer oymalı dalgalar olan kadran hem de beyaz SuperLumiNova'lı dalış ölçeği bulunan bezel, mavi oksalik anotlu alüminyumdan yapılmıştır. Dalış ölçeğinin geleneksel ters üçgeni yerine bu özel birlikteğin anısına koyulan "60" ve yelkovana bağlı fosforlu yeşil nokta da dikkat çekiyor. Çelik versiyonun koleksiyonerlerine özel olarak ayrıca, Bond açılış sahnelerinden esinlenen üç nokta ve sağda gizli bir düğmesi olan, orijinal Diver 300M dalga desenli mavi bir sunum kutusu da bulunuyor.

James Bond'un DNA'sı kadranlarda yer alıyor

Bu özel 42 mm saatin yapımında kusursuz parlaklığı ve uzun süreli etkisiyle özel bir beyaz altın alaşımı olan OMEGA’ya özel 18 Ayar Canopus Altın™ kullanılmış. Ian Fleming’in Jamaika’da yer alan evi, GoldenEye’ın kumsalına ithafen saatin kadranı naturel gri silikondan yapılmış. Kristalitler sayesinde her kadran benzersiz ve birbirinden farklı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bezeli çevreleyen 10 farklı tropikal tondaki yeşil ve sarı doğal elmaslar Jamaika bayrağına atıfta bulunuyor. Saat 12 iminin üzerine yerleştirilmiş ik adet renksiz elmas canlı bir parlaklık katarken 60. Yıldönümüne gönderme yapıyor.

Çelik saatte de olduğu gibi kasa arkasında bulunan hareketli silah namlusu ve Bond silüetiyle, ikonik 007 açılış sahnesi, sihirli bir şekilde vücut buluyor. Bu dinamik sahne, mikroyapılı metalizasyon ile safirin altında yer alıyor. Patent sürecindeki "Moirê" efektli animasyon, merkezi saniye lolipopuna bağlı olduğu için hareketi hiç durmuyor. Saat, lüks bir Co-Axial Master Chronometer Calibre 8807 mekanizmasından gücünü alıyor ve 18 Ayar Canopus Altın™ bilezik ve açma tokasıyla sunuluyor. Bu model üzerinde Bond 60. yıl logosu ve sedef marküteri bulunan mango ağacından bir kutu içinde geliyor. Buradaki mango ağacı ilk James Bond filminde geçen meşhur bir şarkıya atıfta bulunurken, sedef de Crab Key’nin deniz kabuklarına bir gönderme yapıyor. Bu zarif kutu üzerinde filmden esinlenen noktaları da görmek mümkün.