Ömer Koç: Önemli sınavlardan geçiyoruz

20 Ekim 2017

Türkiye'nin dört bir yanındaki Koç Topluluğu bayilerini bir araya getirerek görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen Anadolu Buluşmaları'nın 26'ncısı Trabzon'da gerçekleşti.

Koç Topluluğu'nun Trabzon, Erzurum, Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Giresun ve Artvin'deki 500'e yakın bayisinin bir araya geldiği Anadolu Buluşmaları'na Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu ve Koç Holding grup başkanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, tüm dünyada politik ve ekonomik sistemlerin, hatta toplumların önemli sınavlardan geçtiğini vurguladı.

"Dünya genelinde iş yapma biçimleri önemli bir değişim yaşandığını vurgulayan Koç, şunları söyldi; "Alıştığımız rekabet kuralları farklılaşıyor. Dördüncü endüstri devrimi ya da dijital çağ olarak adlandırılan bu yeni dönemde; teknoloji ve insan kaynağı gücünü doğru konumlandırabilen kurumlar önemli rol oynayacak. Dünyadaki baş döndürücü gelişime ve değişime ayak uyduracak; hatta bunu şekillendirecek nesilleri yetiştirebildiğimiz ölçüde; aydınlık ve çağdaş bir geleceğimiz olacağına inanıyorum.

Üzerine titreyerek koruduğumuz değerlerimizin; Cumhuriyetimizin ilke ve devrimlerine bağlılığımızın, bugün ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu görüyoruz. Kurucumuz merhum Vehbi Koç'un 'Ülkem varsa ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız' sözünün ışığında; ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine öncülük etmeye, değer katmaya odaklanıyoruz. Yılmadan, cesaretle ve sorumlulukla art arda yeni yatırımlara ve atılımlara devam ediyor, ülkemizin kalkınmasında itici güç olmaya gayret gösteriyoruz."

"En fazla yatırım yapan topluluk olmayı sürdürüyoruz"

Türkiye sanayisine en fazla yatırım yapan topluluk olmayı sürdürdüklerini belirten Koç, yurt içinde ve yurt dışında yaşanan ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen topluluk olarak son 5 yılda 30 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Koç, "Topluluğumuzun yarattığı kombine ciro, Türkiye milli gelirinin yüzde 6'sına eşdeğerdir. Elde ettiğimiz gelirler sonucu, topluluk olarak ödediğimiz vergiler, ülkemizin vergi gelirlerinin yüzde 9'una tekabül etmektedir. Şirketlerimiz ülkemiz ihracatının yüzde 9'unu gerçekleştirmektedir. Koç Topluluğu'nun tüm başarılarında, güçlü bayi teşkilatımızın çok büyük payı var. Bayilerimizle birlikte geleceğe yatırım yaparak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılarımızı çok daha ileri noktalara taşıyacağımıza gönülden inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Dijital dönüşüme de liderlik etmeyi hedefliyoruz"

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu da teknolojideki "baş döndürücü" gelişmeler sebebiyle gelecek dönemde değişimin boyutunun ve hızının çok daha büyük olacağına; etkilerinin çok daha geniş çapta hissedileceğine inandıklarını ifade etti.

İş modellerindeki hızlı değişim ve dönüşüme değinen Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Bundan sonra, teknolojiyi işine iyi entegre eden; insan kaynağını bu yönde geliştirebilen şirketler rekabette öne çıkacak. Dünyadaki bu hızlı değişimin gerisinde kalmak istemiyorsak, ülke olarak önümüzde zorlu ödevler var. Koç Topluluğu olarak, küresel vizyonumuz ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz çerçevesinde teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, insan kaynağı ve markalarımızı bir bütün olarak yönetiyor ve geliştirmek için kesintisiz yatırım yapıyoruz.

Bu hedefle dijital teknolojilerin sunduğu fırsatlardan en etkin şekilde faydalanıp, yeni büyüme alanları yaratmak üzere; Koç Holding liderliğinde Dijital Dönüşüm Programı başlattık. Bu program ile müşterilerimize benzersiz bir deneyim ve ilave değer yaratmayı, hızla değişen rekabet ortamında şirketlerimizi daha da güçlendirmeyi ve gelecek vaat eden yeni iş alanları yaratmayı amaçlıyor, ülkemizde dijital dönüşüme de liderlik etmeyi ve ülkemizin geleceğine değer katmayı hedefliyoruz."