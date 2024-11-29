Ömer M. Koç, 32. Anadolu Buluşması katılımcılarına dedesi Vehbi Koç’un sözleriyle seslendi

Türkiye’nin farklı illerinden Koç Topluluğu bayilerini bir araya getiren geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 32’ncisinin açılış konuşmasını Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç yaptı. Ömer M. Koç sözlerine, "Merhûm Vehbi Koç’un ‘Ülkem varsa ben de varım; demokrasi varsa hepimiz varız’ sözleriyle istikâmetimizi tayîn ettiği bu yolda, geçmişte olduğu gibi ikinci asrımızda da siz kıymetli bâyi ve servis teşkilâtımızla kol kola yürüyeceğiz” diyerek başladı.

2025 yılının önemli ekonomik riskleri...

“Etrâfımız ateş çemberine dönmüşken, Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz” ifadelerini kullanan Ömer M. Koç, 2024 yılında dünyâ ekonomisinde enflasyonun düşerek birçok ülkede merkez bankalarının hedefi olan yıllık yüzde 2’ye yaklaştığını belirtti ve “Önümüzdeki sene de dünya genelinde enflasyonun düşmeye devâm etmesi, büyümenin ise bu yıla benzer hızda sürmesi bekleniyor” dedi. Koç, jeopolitik gerilimlerin yanı sıra, uluslararası ticaret ve yatırımları kısıtlayan korumacı tedbirler, teknoloji savaşları ve tedarik zincirlerindeki kırılmaların 2025 yılı için önemli riskler olarak öne çıktığını da sözlerine ekledi.

2026 yılında Koç Topluluğu’nun 100. yılını kutlanacak

“Sizler, Topluluğumuzun bir asırlık gücünü ve temsil ettiği değerleri her gün doğrudan müşterilerimize taşıyan iş ortaklarımızsınız” diyerek bayilere h.tap eden Holding CEO'su Levent Çakıroğlu 2026 yılında Koç Topluluğu’nun 100. yılını kutlayacaklarına dikkat çekti ve ekledi: “Hâlihazırda çok uluslu bir topluluk haline geldik. 42 bini yurt dışında olmak üzere 132 bin çalışma arkadaşımızla, 60 ülkede üretim ve satış şirketlerimizle faaliyet gösteriyoruz. Ofislerimizde 45 dil konuşuluyor, 45 farklı para birimi yönetiliyor” ifadelerini kullandı.