OMIX, yeni telefon modelleriyle Türkiye pazarına girdi

Türkiye pazarına kısa süre önce giren Singapur merkezli teknoloji markası OMIX, Uzak Doğu’nun teknolojideki bilgi ve deneyimini yerli üretim kabiliyetleriyle bir araya getiriyor. Türkiye pazarına yeni giren Omix, üst segment teknoloji ürünlerini erişilebilir fiyatlarla tüketiciye sunarak pazarda fark yaratıyor. OMIX ürünleri, kaliteyi ileri teknolojiyle birleştiriyor ve en kullanışlı haliyle tüketiciye sunuyor.

“Akıllı insanların akıllı teknoloji markası” mottosuyla yola çıkan OMIX, yenilikçi ve uygun fiyatlı akıllı teknoloji ürünleri ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Her üründe farklı bir deneyim yolculuğu yaşatmayı hedefleyen OMIX, şık tasarımı ve yüksek teknolojisiyle dikkat çeken X300 ve X500 akıllı telefon modellerini ve ekosistem ürünlerini tanıttı.

OMIX Tuzla Organize Sanayi Bölgesindeki tesisinde ürettiği yeni modellerinden X300 ve X500’de 6,67 inçlik Full HD+ ekranı ile sonsuz bir ekran deneyimi sunuyor. Arkada dörtlü kamera dizilimi ile gelen cihazlarda yapay zekâ destekli AI 96MP ve AI 108MP çözünürlüğün yanı sıra geniş açı, makro ve alan derinliğini birleştirerek mobil fotoğrafçılığa yeni bir bakış açısı getiriyor. Gücünü HyperGame teknolojisine sahip Mediatek Helio G80’in 12nm 8 çekirdekli işlemcisinden ve 5.000 mAH uzun kullanım ömürlü hızlı şarj destekli pilinden alan cihazlar, yüz tanıma özelliği ile üst düzeyde güvenlik sunuyor.

OMIX Türkiye’de teknoloji sektörünün başarılı isimlerinden Muzaffer Gölcü’nün liderliğindeki deneyimli bir ekibin yönettiği güçlü satış ve servis ağıyla dikkat çekiyor.

Öncelikli hedef yüzde 10’luk pazar payı elde etmek

OMIX Türkiye CEO’su Muzaffer Gölcü, “OMIX olarak 15 yeni teknoloji ürünümüz ile giriş yaptığımız Türkiye akıllı telefon pazarındaki öncelikli hedefimiz yüzde 10’luk bir payı elde etmek. Bu hedef doğrultusunda 2022’de başka akıllı telefon modellerimizi de müşterilerimizle buluşturacağız. Bu yeni modellerle pazardaki ürün sayımız 20’yi aşmış olacak. Türkiye’de teknolojinin sadeleştiği ve akıllı teknolojilere herkesin erişebildiği bir pazar yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tam 15 Ekosistem ürünü ve MixO Platformu tanıtıldı

Etkinlikte ayrıca OMIX’in tüm akıllı telefonlarının ve ekosistem ürünlerinin uyum içinde çalışmasını sağlayan yenilikçi platform MixO da tanıtıldı. OMIX ekosistem ürünlerinde bulunan özel bir çip sayesinde hem hızlı ve kolay bir ürün kurulumu sağlıyor, hem de tüm OMIX cihazları en üst düzey güvenlikle MixO platformunda tek bir uygulamadan yönetilebiliyor. Marka ve cihaz bağımsız olarak çalışan MixO, Apple Store ve Google Play Store’da yerini almış durumda.

OMIX, 5G, yapay zeka ve nesnelerin interneti tabanlı ürünleri ile öne çıkmayı hedefliyor ve tüm ürünlerini MixO çatısı altında tek bir platformda yenilikçi bir teknolojiyle kullanıcılarıyla buluşturuyor.

OMIX akıllı telefonlarının yanı sıra yeni ekosistem ürünlerini de tanıttı. Yenilikçi kablosuz kulaklık modelleri MixBuds Plus, MixBuds Pro, MixPods Pro ile robot süpürge modelleri MixBot Plus ve MixBot Pro, yeni tablet bilgisayar MixTab Pro ile markanın nesnelerin interneti tabanlı ev ürünleri kategorisinde yer verdiği robot kamera, bağlantı çözümleri; MixCam Pro, MixSocket Pro, MixPlug, MixLight Pro, MixWi-Fi Plus, MixWi-Fi Pro ve MixAir Desktop Pro’nun yer aldığı 15 ürün OMIX tarafından Türkiye pazarına sunuldu.

Satış sonrası hizmetlerle ön plana çıkıyor

Türkiye genelinde OMIX Merkez Servis ile birlikte Genpa, KVK ve BDH servisleri sayesinde kullanıcılarına hızlı servis vermeyi amaçlayan OMIX, yaygın servis ağıyla da ön plana çıkıyor. Ücretsiz kargo hizmeti sağlayan servislerin ön bürolarından da hızlı servis hizmeti alınabiliyor. OMIX ayrıca kendi bünyesinde kurduğu çağrı merkezi (0850 474 OMIX) ile de kullanıcılarına satış sonrası hizmetleri vermeye devam ediyor.

OMIX ürünleri, akıllı ve teknoloji ürünleri satan seçkin satış noktalarında satışa sunuldu.