Omron, Barselona'daki otomasyon fabrikasını yeniden tasarladı

Omron’un Barselona'daki otomasyon fabrikası yeni ek alan ile yeniden tasarlandı. Ziyaretçiler, ek alanda robotik, kalite kontrol, esnek üretim ve yapay zeka dahil olmak üzere Omron'un tüm endüstriyel otomasyon çözümlerini deneyimleyebilir, işletmelerini, müşterilerin ve toplumun değişen ihtiyaçlarına göre adapte etmeyi öğrenebilecek.



Barselona’daki yeni güncellenen ve genişletilen Otomasyon Merkezi, EMEA genelinde müşterilere bağlantılı, otomatikleştirilmiş ve akıllı bir fabrikanın avantajlarını deneyimleme imkanı veriyor. 20'den fazla yüksek vasıflı mühendisten oluşan bir ekip, müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çözümler geliştirmek için yapay zeka ve endüstriyel IoT (Internet of Things: Nesnelerin İnterneti) gibi yeni teknolojilerin kullanımını keşfetmek için dünyanın dört bir yanında bulunan Omron Otomasyon Merkezleri ile iş birliği yapıyor. Bu ekip, Omron'un yenilikçi uygulamalarının tüm özelliklerini, yerinde veya uzaktan bağlantı aracılığıyla tanıtabiliyor. 800 metrekareden fazla alana sahip tesis, Barselona Uluslararası Havaalanı’na yalnızca 20 dakika mesafede bulunuyor.

Omron Otomasyon Merkezi Barselona Genel Müdürü Antoni Farràs, “Üreticilere, sistem entegratörlerine ve makine üreticilerine, işletmelerini müşterilerin ve toplumun değişen ihtiyacını karşılayacak şekilde uyarlamaları için ilham vermeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz yenilikçi üretimin fırsatlarını görmelerine yardımcı olmak. Örneğin, küresel pandemiyi atlatmak ve getirdiği koşulları yanıtlamak için yeni çözümler bularak mevcut zorlukları ele almak.” diye konuştu.