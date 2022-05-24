Omron, Win Eurasia 2022’de üretimin geleceğini gösterecek

Omron, Win Eurasia 2022’de önümüzdeki 10 yıl için üretim evriminin yönü olarak belirlediği ‘i-Automation’ın (Omron’un üretim inovasyonu konsepti) gelecekteki şeklini sergilemeye hazırlanıyor.

İ-Automation, Omron standında gerçek bir fabrika zeminini yansıtan yeni bir tasarım ile otomasyon konseptinin üç temel unsurunu (akıllı, entegre ve interaktif otomasyon) katılımcılara gösterecek.

Omron Türkiye Genel Müdürü Bengi Pekmezoğlu yaptığı açıklamada, “Omron esnek üretim sunmanın yanı sıra iş gücü güvenliği, ürün kalitesi ve sürdürülebilirlik sağlamaya odaklanıyor. Innovative-Automation konseptimiz çerçevesinde Win Eurasia’daki 2. salon D100 ana standımız ve 5G Arenadaki D190 standında Omron’un sanayide dijital dönüşüm çerçevesinde geliştirdiği inovatif otomasyon teknolojilerini yerinde görme fırsatını sunacağız” dedi.

Pekmezoğlu, fuarda ayrıca ziyaretçilerin robotik, makine görsel denetimi, yapay zeka ve veri bilimine dayalı üretim tesislerinin inovatif çözümlerini deneyimleme fırsatı bulacağını da kaydetti.

Robotik Otomasyon, Win Eurasia 5G Arena’da

Omron olarak misyonlarının, yaşamı iyileştiren endüstriyel otomasyon çözümleri oluşturmak olduğunu kaydeden Pekmezoğlu, “Temel algılama ve kontrol teknolojilerimize yapay zeka ekleyerek endüstri 4.0’a uyumlu akıllı fabrikalar ve inovatif ürünler geliştirilmesine olanak sağlayan ileri teknolojileri sunuyoruz. Fuarın 5G Arena'da D190 standında, Omron’un gelişmiş robotik çözümlerini 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke teknolojisiyle çalışırken görebilirsiniz” diye konuştu.

Akıllı Hücre Üretim Hattı ilk kez Avrupa fuarında

Verimli, yüksek kaliteli montaj ile üretimi destekleyen yenilikçi kontrol, bilgi ve üretim sistemi olarak tanımlanan Omron’un yeni Akıllı Hücre Üretim Hattı Avrupa fuarlarında ilk kez ziyaretçilerle buluşacak.