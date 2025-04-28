Ömrünü tamamlamış araçları geri kazanarak büyüyecek
Ömrünü tamamlayan araçları geri kazanan ART Group, 5 milyon doları aşan yatırım hacmi ile büyümeye devam ediyor. Şirket, 2030 yılına kadar küresel marka olmayı hedefliyor.
Nezaket ÇETİN
Özellikle ömrünü tamamlamış araç geri kazanımı konusunda çalışmalarını sürdüren ART Group, 2025 yılının ilk çeyreğini yeni yatırımlar, sözleşmeler ve güçlü büyüme rakamlarıyla tamamladı. Gelecek vizyonlarına vurgu yapan ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, “2030 yılına kadar Avrupa ve Amerika’da tesislere sahip, yüzlerce kişiye istihdam sağlayan küresel ölçekte bir marka olmayı hedefliyoruz.” dedi.
ART Group’un ulaştığı operasyonel kapasite ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Gökhan Dursun, “Türkiye’de son üç yılda satılan 3,5 milyon sıfır araçtan yüzde 60’ının atık yönetimini üstleniyoruz. Ayrıca en çok satış yapan 10 otomobil markasından 8’iyle aktif iş birliği içerisindeyiz. Bu durum, sektöre yön veren bir konuma ulaştığımızın göstergesi.” dedi.
“Hedefimiz 2030’da küresel bir marka olmak”
Dursun, kısa sürede kaydettikleri büyümeye dikkat çekerek, “2020 yılında sadece 9 çalışanla ve 500 bin dolarlık bir yatırımla yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 50 kişilik bir ekip ve 5 milyon doları aşan bir yatırım hacmine sahibiz. Azim, kararlılık ve net hedefler ile bu başarıya ulaştık. Artık hedefimiz sadece büyümek değil, sürdürülebilir, kalıcı ve marka değeri yüksek bir şirket olmak.” ifadelerini kullandı.
Gelecek vizyonlarını paylaşan Gökhan Dursun, firmalarını kurdukları günden bu yana istikrarlı bir şekilde büyüdüklerini vurgulayarak, “Bugün Türkiye’de edindiğimiz deneyim ve operasyonel güç, bizi uluslararası pazarlara taşıyacak nitelikte. Önümüzdeki beş yıllık süreçte, başta Avrupa ve Amerika olmak üzere stratejik bölgelerde üretim ve geri dönüşüm tesisleri kurarak, küresel değer zincirinde daha etkin bir rol üstlenmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Ömrünü tamamlamış araçlardan tehlikeli atıklara, alüminyumdan ahşap ve palet geri kazanımına kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiklerini söyleyen Dursun, son dönemde özellikle ahşap ve palet geri dönüşümüne yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Mevcut durumda aylık bin ton olan işlem kapasitemizi, kısa vadede 4 bin ton seviyelerine taşımayı ve bu atıkları yeniden hammaddeye dönüştürmeyi hedefliyoruz.
Ayrıca insan gücüne duyulan ihtiyacı azaltan ve operasyonel verimliliği artıran mekanik ayrıştırma sistemleriyle altyapımızı güçlendiriyoruz. Bu dönüşüm, artık bir tercih değil, sektörümüzün sürdürülebilirliği için bir zorunluluk haline geldi.” şeklinde konuştu.
“Firmalara, sürdürülebilir yol haritaları sunuyoruz”
ART Çevre ile çevre danışmanlığı alanında sundukları hizmetlere de değinen Gökhan Dursun, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ilgili yönetmelikleri çerçevesinde verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında firmalara sadece mevzuata uygunluk sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çevre yönetim süreçlerini daha etkin ve sürdürülebilir hale getirecek yol haritaları sunuyoruz. Dünyada çevre politikaları ve uygulamaları hızla değişiyor. Bu doğrultuda, küresel fuarlar ve seminerler aracılığıyla bilgi birikimimizi sürekli güncelliyor ve firmalarımıza kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Geri Dönüşüm, geleceğin stratejik sektörü olacak”
ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, geri dönüşüm sektörünün küresel ölçekte stratejik bir öneme sahip hale geldiğini vurgulayarak, bu alanın yalnızca çevresel sürdürülebilirliğin değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmanın da kilit aktörlerinden biri olduğunu ifade etti. Dursun, “Geri dönüşüm artık yalnızca bir çevre hareketi değil; aynı zamanda istihdam sağlayan, katma değer üreten ve sanayinin hammaddesini dönüştüren bir sektör konumuna gelmiştir.
Kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması, sürdürülebilir büyüme hedefleriyle doğrudan bağlantılıdır. Bu bağlamda, geri dönüşüm sektörünün yakın gelecekte daha da büyüyerek merkezi bir konuma yerleşeceğine inanıyorum. Bizler de bu dönüşümün öncülerinden biri olma sorumluluğunu taşıyor, sektörümüzün daha da büyümesi adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.
“Katma değer için çalışmaya devam edeceğiz”
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde aldıkları Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik Ödülü ile ilgili de konuşan Gökhan Dursun, “Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız tarafından böylesine anlamlı bir ödüle layık görülmek bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı oldu. Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda, istikrarlı büyümemizi sürdürerek hem sektörümüze hem de geleceğe değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.