Ömrünü tamamlamış araçları geri kazanarak büyüyecek

Nezaket ÇETİN

Özellikle ömrünü ta­mamlamış araç ge­ri kazanımı konu­sunda çalışmalarını sürdü­ren ART Group, 2025 yılının ilk çeyreğini yeni yatırımlar, sözleşmeler ve güçlü büyüme rakamlarıyla tamamladı. Ge­lecek vizyonlarına vurgu ya­pan ART Group Yönetim Ku­rulu Başkanı Gökhan Dursun, “2030 yılına kadar Avrupa ve Amerika’da tesislere sahip, yüzlerce kişiye istihdam sağ­layan küresel ölçekte bir mar­ka olmayı hedefliyoruz.” dedi.

ART Group’un ulaştığı ope­rasyonel kapasite ile ilgili de­ğerlendirmelerde bulunan Gökhan Dursun, “Türkiye’de son üç yılda satılan 3,5 milyon sıfır araçtan yüzde 60’ının atık yönetimini üstleniyoruz. Ayrıca en çok satış yapan 10 otomobil markasından 8’iy­le aktif iş birliği içerisindeyiz. Bu durum, sektöre yön veren bir konuma ulaştığımızın gös­tergesi.” dedi.

“Hedefimiz 2030’da küresel bir marka olmak”

Dursun, kısa sürede kaydet­tikleri büyümeye dikkat çeke­rek, “2020 yılında sadece 9 ça­lışanla ve 500 bin dolarlık bir yatırımla yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 50 kişilik bir ekip ve 5 milyon doları aşan bir yatırım hac­mine sahibiz. Azim, kararlılık ve net hedefler ile bu başarı­ya ulaştık. Artık hedefimiz sa­dece büyümek değil, sürdürü­lebilir, kalıcı ve marka değeri yüksek bir şirket olmak.” ifa­delerini kullandı.

Gelecek vizyonlarını payla­şan Gökhan Dursun, firmala­rını kurdukları günden bu yana istikrarlı bir şekilde büyüdük­lerini vurgulayarak, “Bugün Türkiye’de edindiğimiz dene­yim ve operasyonel güç, bizi uluslararası pazarlara taşıya­cak nitelikte. Önümüzdeki beş yıllık süreçte, başta Avrupa ve Amerika olmak üzere stratejik bölgelerde üretim ve geri dö­nüşüm tesisleri kurarak, kü­resel değer zincirinde daha et­kin bir rol üstlenmeyi planlıyo­ruz.” ifadelerini kullandı.

Ömrünü tamamlamış araç­lardan tehlikeli atıklara, alü­minyumdan ahşap ve palet geri kazanımına kadar geniş bir yelpazede faaliyet göster­diklerini söyleyen Dursun, son dönemde özellikle ahşap ve palet geri dönüşümüne yö­nelik önemli yatırımlar ger­çekleştirdiklerini belirterek, “Mevcut durumda aylık bin ton olan işlem kapasitemizi, kısa vadede 4 bin ton seviye­lerine taşımayı ve bu atıkları yeniden hammaddeye dönüş­türmeyi hedefliyoruz.

Ayrıca insan gücüne duyulan ihtiyacı azaltan ve operasyonel verim­liliği artıran mekanik ayrış­tırma sistemleriyle altyapı­mızı güçlendiriyoruz. Bu dö­nüşüm, artık bir tercih değil, sektörümüzün sürdürülebi­lirliği için bir zorunluluk ha­line geldi.” şeklinde konuştu.

“Firmalara, sürdürülebilir yol haritaları sunuyoruz”

ART Çevre ile çevre da­nışmanlığı alanında sun­dukları hizmetlere de deği­nen Gökhan Dursun, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik­liği Bakanlığı’nın ilgili yö­netmelikleri çerçevesinde verdiğimiz danışmanlık hiz­metlerimiz kapsamında fir­malara sadece mevzuata uy­gunluk sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çevre yönetim süreçlerini daha etkin ve sürdürülebilir hale getire­cek yol haritaları sunuyoruz. Dünyada çevre politikaları ve uygulamaları hızla deği­şiyor. Bu doğrultuda, küresel fuarlar ve seminerler aracı­lığıyla bilgi birikimimizi sü­rekli güncelliyor ve firmala­rımıza kazandırıyoruz” ifa­delerini kullandı.

“Geri Dönüşüm, geleceğin stratejik sektörü olacak”

ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Dursun, geri dönüşüm sektörünün küresel ölçekte stratejik bir öneme sahip hale geldiğini vurgulayarak, bu alanın yalnızca çevresel sürdürülebilirliğin değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmanın da kilit aktörlerinden biri olduğunu ifade etti. Dursun, “Geri dönüşüm artık yalnızca bir çevre hareketi değil; aynı zamanda istihdam sağlayan, katma değer üreten ve sanayinin hammaddesini dönüştüren bir sektör konumuna gelmiştir.

Kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması, sürdürülebilir büyüme hedefleriyle doğrudan bağlantılıdır. Bu bağlamda, geri dönüşüm sektörünün yakın gelecekte daha da büyüyerek merkezi bir konuma yerleşeceğine inanıyorum. Bizler de bu dönüşümün öncülerinden biri olma sorumluluğunu taşıyor, sektörümüzün daha da büyümesi adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Katma değer için çalışmaya devam edeceğiz”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde aldıkları Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik Ödülü ile ilgili de konuşan Gökhan Dursun, “Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız tarafından böylesine anlamlı bir ödüle layık görülmek bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı oldu. Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda, istikrarlı büyümemizi sürdürerek hem sektörümüze hem de geleceğe değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.