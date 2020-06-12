Omtec, araç üstü box'ları katladı

12 Haziran 2020

Zehra ORUÇ/BURSA

Ürettiği fonksiyonel aksesuar ürünleri ile otomotiv sektörüne tedarik sağlayan Omtec, yürüttüğü Ar-Ge faaliyetleri ile ürün gamını çeşitlendiriyor. Bu yıl faydalı model olarak geliştirdiği KOSGEB destekli araç üstü katlanabilir box ürünü ile öne çıkmaya hazırlanan firma, gerçekleştireceği 10 milyon TL’lik ilave tesis yatırımı ile de 2021’de Ar-Ge Merkezi olmak istiyor. Almanya merkezli online perakende satış şirketi bulunan Omtec, Almanya ve Amerika’nın ardından, 2021’de ise yaklaşık 1 milyon Euro’luk yatırımla Fransa operasyonlarına başlamayı hedefliyor.

Krom, alüminyum, karbon ve deri oto aksesuarları üretimi ile pazarın yüzde 60’ına hakim olduklarını söyleyen Omtec Otomotiv Genel Müdürü Aldemir Apari, “En büyük üretim kalemimiz paslanmaz oto aksesuar grubu. Alüminyum taşıyıcı grubunda da öne çıkıyoruz. Plastik enjeksiyon ve karbon fiber olarak da pazarda varız” diye konuştu.

Araçların taşıyıcılarını paket halinde sunacak

2021 yılında Ar-Ge Merkezi olmayı hedeflediklerini belirten Apari, bu sayede özellikle karbonfiber ürün grubunda sahip oldukları know-how’ı değerlendirmeyi arzu ettiklerini söyledi. Son yıllarda bu alana yatırım yaptıklarını belirten Apari, “Karbonfiber hammaddesinden daha fonksiyonel ürünler geliştirmeye odaklandık. Öte yandan alüminyum ürün gruplarında da üretim çeşitliliği hedefliyoruz. Portföyümüze kayak ve bisiklet taşıyıcıları gibi yeni ürünler de eklemek istiyoruz. Omtec markası altında araçların yan-ön- arka taşıyıcılarını bir paket halinde müşterimize sunmayı planlıyoruz. Ayrıca KOSGEB desteği ile bir faydalı model ürünümüz üzerinde çalışıyoruz. Araç üstünde kullanılan box’ları katlanabilir üreterek, kullanım sonrası saklanmasını kolaylaştırmak üzerine çalışıyoruz. Tasarımları tamamlandı, ürün hazırlandı. Yılsonuna kadar ürünü piyasaya çıkarmayı hedefliyoruz. Yurtdışına uygun bir ürün olduğu için ihracat ağırlıklı satış öngörüyoruz. Bu üründe ilk etapta yıllık 3 bin adet üretim ve yüzde 90 ihracat hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ağırlıklı olarak Amerika, Almanya ve İngiltere olmak üzere toplamda 38 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerinden bahseden Apari, “Katma değerli üretime önem veriyoruz. İhracatta kilogram değerimiz 7,5 dolar” şeklinde konuştu.

2021’de OMAC Fransa’yı kuracak



Almanya’da online perakende satış odaklı kurdukları kardeş şirket OMAC GMBH vasıtasıyla tüm Avrupa ülkelerine ürün satar hale geldiklerini belirten Aldemir Apari, “Almanya’da halihazırda 2 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteriyoruz. Kısa vadede yeni bir yatırımla 10 bin metrekarelik kapalı alana geçmeyi planlıyoruz. 2018 yılında Amerika’da da OMAC USA olarak yaklaşık 2,2 milyon Euro’luk yatırımla faaliyete başladık. 2021’de de yaklaşık 1 milyon Euro’luk yatırımla Fransa’da bir oluşum planlıyoruz. Online ağda 15 bin çeşit ürün ile hizmet veriyoruz. Online satışlarımızdaki yüzde 7,5’luk iade oranımız ile de başarılı olduğumuzu gözlemliyoruz” dedi.