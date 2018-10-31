OMV Enerji, LNG pazarından yüzde 32 pay alıyor

31 Ekim 2018

Petrol, doğalgaz üretimiyle pazarlaması dışında inovatif enerji ve yüksek teknoloji petrokimya çözüm hizmetleri sunan OMV, faaliyetlerine 1956 yılında başladı. OMV Enerji de OMV'nin iştiraki olarak 2005 yılından bu yana Türkiye'de faaliyetlerine devam ediyor. OMV Enerji'nin Türkiye'de ilk olarak 2005 yılında doğalgaz boru hattının ulaşmadığı bölgelerde, sanayicilerin, inşaat ve turizm tesislerinin doğalgaza erişimini sağlayan LNG tedariğiyle faaliyetlerine başladığını belirten OMV Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Serkan Hotoğlu, 2018 yılında LNG pazarında sahip oldukları yüzde 32'lik pazar payıyla kısa sürede lider konumuna geldiklerini dile getirdi.



OMV Enerji'nin doğalgaz, LNG, elektrik satışı ve ticaretinin yanı sıra LNG iletim faaliyetlerini yürüttüğü bilgisini veren Hotoğlu, "OMV Enerji olarak en başından bu yana sektöründe önde gelen müşterilerimize kendi uzmanlık alanlarına daha çok vakit ayırmalarını sağlayabilmek için enerjide çözüm ortağı olmayı hedefl edik. Bu noktada bizim uzmanlık alanımız olan doğalgaz, LNG ve elektrik tedariğinin yanında sunduğumuz yenilikçi çözümleri tek çatı altında birleştirdik. Böylece müşterilerimize entegre çözümler sunabilen bir enerji şirketi boyutuna geldik" diye konuştu.

Yıllık doğalgaz satışı 1 BCM

OMV Enerji'nin 2012 yılında mevcut LNG faaliyetlerine ek olarak doğalgaz toptan satış faaliyetlerine başladığını aktaran Hotoğlu, şirketin serbest tüketiciler tarafından en çok tercih edilen özel sektör tedarikçisi olduğunu ve yıllık ortalama 1 BCM (milyar metreküp) doğalgaz satışı gerçekleştirdiği bilgisini verdi. OMV Enerji'nin kendi stratejisinde, çevre bölgelerde OMV'nin pay sahibi olduğu doğalgaz kaynaklarını Türkiye'ye kazandırmak, entegre enerji şirketi yapısını güçlendirmek ve ülke enerji arz güvenliğine katkı sağlamanın yer aldığını açıklayan Hotoğlu, bunlara ek olarak getirilecek yeni doğalgaz kaynaklarıyla gelişmiş pazarlardaki fiyat ve ürün çeşitliliğini Türkiye'ye kazandırmayı amaçladıklarını iletti.

"Amacımız, müşterilerimize daha az enerji tükettirmek"

2013 yılında elektrik tedariğine başlayan OMV Enerji'nin 2018 yılında yaklaşık 1 TWh'lık serbest tüketici portföyüne ulaştığını söyleyen Hotoğlu, "Müşterilerimize sunduğumuz elektrik tedarik hizmetinin yanı sıra ihtiyaç duydukları enerji verimliliği projelerini yöneten ve mühendislik hizmetleri de sunan bir çözüm ortağı haline geldik" dedi.

İnovasyonun vazgeçilmez bir yolculuk olduğunu ve bu doğrultuda müşterilerine entegre enerji çözümleri sunma noktasında inovatif olma arayışında olduklarını söyleyen Hotoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşadığımız dijital transformasyon sürecinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını, değişimi yönetebilmek amacıyla odak merkezine alıyoruz. Grup sürdürülebilirlik stratejilerimiz paralelinde, müşterilerimizin kaynak yönetimlerini sorumlu bir şekilde yapabilmeleri amacıyla enerji çözümlerimizi tek bir çatı altında toplayarak kendilerine sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu noktada ayırdığımız bütçe ve halihazırda başladığımız enerji servisleri ve doğalgaz mühendisliği adları altında geliştirdiğimiz enerji tüketim verimliliğini geliştirmeye yönelik projelerimizle müşterilerimize daha az enerji tükettirerek ekonomilerine fayda sağlamak istiyoruz."

Sürdürülebilir çevre için

OMV Türkiye olarak enerji tedariğinde müşterilerinin aklına gelen ilk ve tek isim olmayı hedefl ediklerini söyleyen Hotoğlu, enerji alanında tüm ekosistemi müşterilerinin adına yönetmeyi hedefl eyen OMV Enerji Türkiye'nin sürdürülebilirlik stratejileri çerçevesinde, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu enerji çözümlerini en etkin biçimde teknolojiyle harmanlayarak sunmayı amaçladıklarını aktardı.

Hotoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Bu noktada OMV'nin gerek global bir şirket olmasının beraberinde getirdiği uluslararası tecrübe ve inovasyon kültürü, gerekse Türkiye'de uzun yıllardır sunduğu müşteri odaklı hizmetlerden edindiği tecrübeyle üreticiyi doğru anlayarak, ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, üreticiye hizmet götürmek önceliğimiz. Bunun yanı sıra edindiğimiz global bilgi birikimini güçlü bölgesel varlığımızla birleştirerek, Türkiye doğalgaz ve enerji pazarlarının gelişimine katkıda bulunmak, çevre bölgelerdeki doğalgaz rezervlerimizle ülkemizin uzun dönemli sürdürülebilir enerji politikalarına hizmet vermek önceliklerimiz arasında yer alıyor."