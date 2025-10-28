Onbiler işsiz kalacak! Amazon tarihinin en büyük küçülmesini başlatıyor

Amazon tarihindeki en büyük işten çıkarmaya hazırlanıyor. CNBC’nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Amazon, bu sabah itibarıyla çalışanlarını e-posta yoluyla bilgilendirmeye başlayacak.

Şirketin, pandemi döneminde artan talep doğrultusunda yaptığı aşırı işe alımların mali yükünü azaltmak amacıyla geniş çaplı bir küçülmeye gittiği belirtiliyor.

Amazon’un planı, 30 bin kurumsal pozisyonun kaldırılmasını içeriyor. Bu adım, toplam 1,55 milyon çalışanın küçük bir kısmına denk gelse de yaklaşık 350 bin kurumsal çalışanın yüzde 10’unu etkiliyor.

Pandemi dönemindeki hızlı büyümenin faturası

Uzmanlara göre Amazon, pandemi yıllarında e-ticaret talebinin patlamasıyla birlikte binlerce yeni pozisyon açarak personel sayısını hızla artırmıştı. Ancak küresel talepteki yavaşlama ve kâr marjlarındaki düşüş, şirketi giderleri azaltmaya zorladı.

Yeni işten çıkarma dalgası, Amazon’un 2022 sonunda 27 bin çalışanını işten çıkardığı süreçten bu yana en kapsamlı kesinti olacak.

Birçok bölüm etkilenecek

Habere göre işten çıkarmalar, insan kaynakları, operasyon, cihazlar, hizmetler ve Amazon Web Services (AWS) dahil olmak üzere birden fazla departmanı kapsayacak.

Şirket yönetiminin, maliyetleri düşürürken yapay zeka ve otomasyon alanlarına odaklanmayı planladığı belirtiliyor.

Amazon sözcülerinden resmi bir açıklama yapılmazken, sürecin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.