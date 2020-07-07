Önce Avrupa, ardından Güney Amerika

07 Temmuz 2020

Salgın sürecinde kullanımı nızlı yaygınlaşan internet girişimi Getir’in kurucusu Nazım Salur, şirketin milyar dolar değerlemeye ulaşan unicorn listesine giren şirketlerle aynı özellikler taşıdığı görüşünde… Haftalık İngilizce yayımlanan Dünya Executive TR Monitor dergisine konuşan Salur, startupların unicorn statüsüne 5-7 yıl arasında eriştiğini ve yaklaşık 150 milyon dolar yatırım aldıklarına dikkat çekerek, detay vermeden Getir’in aynı kumaşa sahip olduğunu belirtiyor. “Amacımız, Türkiye’de yerelden büyüteceğimiz bir girişimi dünyaya taşımak ve bu topraklardan çıkan girişimlerin dünya çapında başarılı olabileceğini göstermek” diyor Salur.

Dev yatırımcıları çekti

2015 yılında kurulan Getir, en son bu yılın Ocak ayında 38 milyon dolar yatırım almıştı. Startupın toplamda yaklaşık 70 milyon dolarlık yatırım çektiği hesaplanıyor. Son yatırımı Türkiye’de büyümek için kullanan Salur, bir sonraki turda 100 milyon dolar yatırım çekip Avrupa ve Güney Amerika ülkelerine açılmayı planlıyor.

Şirketin yatırımcıları arasında; Google, Yahoo ve PayPal gibi birçok dev internet şirketine yatırım yapan Michael Moritz, Yandex’in kurucularından Arkady Volozh, GittiGidiyor kurucularından Serkan Borançılı ve dünyanın farklı yerlerinden finansal girişim fonları bulunuyor.

5 bin kişilik istihdam

Aynı zamanda BiTaksi’nin kurucusu olan Nazım Salur, Getir’i İstanbul’un ardından beş şehre daha açtı. Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Bodrum’da (Muğla) aktif olan online teslimat platformunun 139’u İstanbul’da olmak üzere 168 deposu bulunuyor. Depolar, teknoloji ve genel merkezinde toplam 5,000 kişiye istihdam sağlıyor.

Aplikasyonu 11 milyon kez indirilen Getir, bugüne kadar 22 milyon kapıyı çalmış. Sütten çocuk bezine, ekmekten dondurmaya kadar 7 gün 24 saat hizmet veren sistem, sokağa çıkma yasaklarında talep patlaması yaşamış.

Ev alışverişleri artıyor

Talebin normalize olduğunu söyleyen Salur, sistemin artık orta yaşlı üyeleri tarafından haftalık ev alışverişlerinde kullanılmaya başlandığına da dikkat çekiyor. Korona günlerinde artan talebi karşılamanın zor olduğunu söyleyen Salur, talep beş kat artmadı ama yeni oyuncu sayısı kısa sürede bu oranda kadar arttı, diyor. 9 Mart’ta korona tehdidine karşı bir kriz yönetim kurulu oluşturan Getir, 12 Mart’ta merkez ofisindeki çalışanlarını evlerine göndererek, uzaktan çalışma modeline geçmiş.

Depolarında çalışanlarını ve motorlu kuryelerinin sağlıklarını korumak için ise çalışma alanlarında yarım saate varan sürede düzenli dezenfektasyon uygulayıp, 17 Mart itibariyle temassız teslimatı hayata geçirmiş.

Getirbüyük'te 4 bin çeşit ürün var



Üyelerden gelen talep doğrultusunda ise sanal bahşiş uygulaması geliştiren Getir, sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üzeri üyelerine de yüzde 10 indirim sunmuş. Startup ayrıca İstanbul valiliği ile işbirliği içinde 6 haftada 50 bin 65 yaş üstü kişiye de ilk 10 bini Getir’den olmak üzere 333 bin yiyecek kutusu dağıtımını ücretsiz olarak üstlenmiş. Aplikasyonuna yeni özellikler ve hizmetler ekleyen Getir, yemek, su ve büyük alışverişleri de üyelerine sunmaya başladı. Getiryemek ile 6,500 restoran ile anlaşan startup, kendi kuryeleri aracılığıyla termo-kutular ile sıcak yemek teslimatına başladı. Getirsu ile kendine ait Kuzeyden markalı başta olmak üzere 19 litrelik su damacanalarıyla servis sunuyor. Şirket ayrıca Getirbüyük ile de kırmızı et de dahil olmak üzere maydanozdan biberona kadar 4 bin çeşit market ürününün evlere dağıtımını gerçekleştiriyor.