Önce bindirim sonra indirim yapana takip

Mehmet KAYA

PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu kendi platformlarında hem sahte indirimler, hem de normalin üstünde fiyatlarla yapılan zamlarla ilgili çalışma yaptıklarını, fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla 40’ın üzerindeki satıcıya yönelik işlem yaptıklarını açıkladı.

Sahte indirime savaş

Çevikoğlu, “Platformumuzda periyodik olarak ürün-fiyat kıyaslaması yaparak indirimlerin gerçekliğini teyit ediyoruz. Tüketiciye tüm sektörlerde gerçek indirimlerle ürün ulaştırıyoruz. Pandeminin başında vatandaşı mağdur etmeye yönelik fiyat belirleyen 40'ın üzerinde satıcı hakkında inceleme başlatmıştık. Şimdi de kamu sorumluluğumuzun bilinciyle sahte indirimlere savaş açıyoruz” dedi.

Aynı zamanda Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı olan Hakan Çevikoğlu e-ticarette sık sık indirim dönemi yapıldığını, yılsonuna doğru da büyük indirim kampanyaları gerçekleştirildiğini belirterek, “Burada vatandaşları aldatmaya yönelik kampanyalarda ne yazık ki olabiliyor. Bu nedenle vatandaşlar bir üründe gerçekten indirim yapılıp yapılmadığına dikkat etmeli. Bazı satıcılar maalesef ürünlerin fiyatını önceden yükseltip sonrasında indirim yapmış gibi gösteriyor. Bunun için güven damgalı e-ticaret platformlarının tercih edilmesini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Hem platformların, hem de tüketicinin bu türden sahte indirimler konusunda dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Çevikoğlu, “Büyük kampanya dönemlerinde özellikle dikkatli olunması gerekiyor. Ucuz gibi görünen ancak aslında gerçek fiyatından satılan ürünlerle sık sık karşılaşılıyor. Biz bunun önüne geçmek için platformumuzda periyodik olarak ürün-fiyat kıyaslaması yapıyoruz. Yani geçmişe yönelik ürünün fiyatı ile son dönemki fiyatı arasında gerçek bir indirim var mı, tüketici aldatılmaya mı çalışılıyor bunu inceleyerek, indirimlerin gerçekliğini teyit ediyoruz” dedi.

26 Aralık ‘Yılın son pazarı’

Çevikoğlu, “Salgın döneminin başında vatandaşı mağdur etmeye yönelik fiyat belirleyen 40'ın üzerinde satıcı hakkında inceleme başlatmıştık. Şimdi de özellikle yılsonu indirimleri denetimimizde olacak ve sahte indirim yapanlara göz açtırmayacağız” açıklamasını yaptı. Çevikoğlu, “Yılın Son Pazarı Türkiye’nin Pazarı” sloganıyla kendi platformlarında indirim günleri uygulaması yapacaklarını belirterek, 26 Aralık Pazar gününden başlayarak, yeni yılın ilk saatlerine kadar platformdaki satıcıların indirim uygulayacağını kaydetti.