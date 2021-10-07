Önce İtalyan Astaldi, şimdi Fransız Egis hisse satıyor

KERİM ÜLKER



İstanbul Boğazı üzerine inşa edilen üçüncü köprü Yavuz Sultan Selim’in işletmesinden çekilen İtalyanların ardından bu kez bir kötü haber de Fransızlardan geldi. Yavuz Sultan Selim’de İbrahim Çeçen (IC) Holding ile İtalyan Astaldi arasındaki ortaklığın 2019’da sona ermesi gündem olmuş, İtalyan şirketin hisseleriyle Çinliler ilgilenmişti. Ancak o görüşmeler de olumsuz tamamlanmış ve Çinlilerin oluşturduğu konsorsiyumda yer alan Zhejiang Expressway şartların karşılanmaması dolayısıyla anlaşmayı feshetmek istediğini açıklamıştı. İştirakte yer alan China Merchants Group iştiraki China Merchants Expressway Network & Technology Holdings beş farklı yatırımcıyla birlikte köprünün yüzde 51’ini yaklaşık 689 milyon dolara satın almak için 2019’dan beri müzakere masasındaydı.

Hisseleri ortağı İbrahim Çeçen alıyor

Şimdi ise bir başka çekilme haberi daha geldi. Türkiye’de önemli projelerde yer alan Fransız devi Egis, hissesini ortağı IC İÇTAŞ’a devretme kararı aldı. Paris merkezli EGIS Road Operation S.A, IC İÇTAŞ EGİS Otoyol İşletme ve Bakım Anonim Şirketi’ndeki hisselerini satmak için masaya oturdu. Anlaşma sağlanırsa Egis’in sahip olduğu yüzde 51’lik hisseyi, Yavuz Sultan selim Köprüsü’nde olduğu gibi projedeki ortağı İbrahim Çeçen’in yönettiği IC Altyapı İşletme ve Ticaret Anonim Şirketi satın alacak.

Fransız devletine ait

İnşaat mühendisliği ve mobilite hizmetleri sektörlerinde önemli oyuncu olan Fransız Egis, 1.1 milyar euroluk ciroya sahip. 16 bin çalışanı olan şirketin ana hissedarı ise Caisse des Dépôts. 1816 yılında kurulan ve Fransız parlamentosunun kontrolünde olan şirket, ülkenin yatırım fonu olarak biliniyor. Devlete ait bu firmanın aktif büyüklüğü ise 168 milyar Euro.

Gebze-İzmir yolu, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde var

Türkiye’de önemli projelerde yer alan Egis, Yap, İşlet ve Devret (YİD) modeli kapsamında satın alınan bir ücretli otoyol olan Gebze-İzmir Projesi’ni 2038 yılına kadar üstlenen Otoyol A.Ş’de yer alıyor. Egis’in internet sitesinde şirketin yüzde 50 hissedar olduğu işletme ve bakım şirketi GİB, 407 kilometre otoyol, 3 tünel ve Osmangazi Köprüsü'nü 868 çalışanıyla işletiyor. Otoyol A.Ş’nin geri kalan hisseleri ise Nurol, Özaltın, Makyol, Yüksel, Göçay ve İtalyan Astaldi. Egis ayrıca, Avrasya Tüneli’nin ulaşım altyapılarının işletimi ve bakımını yürütüyor.