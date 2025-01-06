Önce Koç şimdi de Kervan... Türkler Polonya'dan çıkıyor, Mısır'a gidiyor!

Kerim ÜLKER

Doğu Avrupa’nın en güçlü ekonomisi olan Polonya, Tük şirketlere pek yaramamış görünüyor. Ukrayna’nın işgaliyle birlikte tarihinin en büyük ambargosuna uğrayan Rusya ve Belarus ile ticareti neredeyse sıfır noktasına gelen Polonya’daki Türk şirketleri yavaş yavaş üretimlerine son veriyor. Bunlardan en büyüğü hatırlayacağınız üzere Koç Holding’e ait Arçelik’ti. Geçtiğimiz yıl yeniden yapılanmaya giren Arçelik, Polonya’daki tesislerini kapatma kararını açıklamıştı. Mart ayına kadar sona erecek üretimle birlikte bin 800 çalışanın da kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenerek işten çıkarılacağı duyurulmuştu.

Koç Holding ile birlikte Polonya’da bulunan en büyük Türk yatırımcısı da Kervan Gıda’ydı. 2021 yılında ülkenin önde gelen yumuşak şeker üreticilerinden ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra’nın çoğunluk hissesini satın alarak Polonya pazarına giren Kervan Gıda, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bir açıklama gönderdi. Yapılan açıklamada Polonya'da 3 farklı şehirdeki tesislerinin satışı için 13 Eylül'de imzalanan ön satış sözleşmesi doğrultusunda 3 Ocak 2025'te nihai satış sözleşmesinin imzalandığı belirtildi. Böylece şirket Brzeg bölgesindeki 1 gayrimenkul ve 2 üretim hattının satışını tamamladı.

Toplam Türk yatırımı 136 milyon dolar

Türkiye ile Polonya arasındaki ticaret hacmi her geçen yıl büyüme gösteren rakamlara sahip. 2019 yılında 6 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2023 yılında neredeyse iki kat artmış ve 11 milyar doların üzerine çıkmıştı. Türk şirketlerinin Polonya’daki toplam yatırımları ise 136 milyon dolar civarında. Bir anlamda hem Koç Holding’in hem de Kervan Grubu’nun Polonya’dan çıkması, ülkedeki Türk yatırımlarını da oldukça düşük seviyeye çekecek.

Mısır’a yöneliyorlar

Kervan Gıda ve Arçelik’i buluşturan tek ayrıntı Polonya’da üretim yapmaları veya bu yatırımlarını sonlandırması değil elbet. Kendi alanında en büyük oyunculardan biri olan iki Türk devinin dikkat çeken ortak yönü her ikisinin de Mısır’a odaklanmış olması. Koç Holding’e ait Arçelik, Mısır’da 100 milyon dolarlık yatırımla üretime başlarken, Kervan Gıda da ağustos ayında yaptığı açıklamada Mısır’da yatırımlarını büyüterek ikinci üretim hattını devreye almıştı.

Kervan, Türkiye'de üretilen ve ihraç edilen ancak el işçiliği gerekliliği yüksek ürünlerin bir kısmını da Mısır'a kaydıracağını ifade etmişti.