Oncosem, halka arzla globalde söz sahibi olmayı hedefliyor

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret AŞ, Borsa İstanbul’da halka arz ediliyor. Oncosem Onkolojik Sistemler, Borsa İstanbul ve SPK denetimlerinin ardından talep toplama sürecini de tamamladı. Şirketin 4 Ocak 2023'te yapılacak "Gong Töreni" ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Oncosem Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik, “Dünya pazarını domine edebilecek, global bir yapının oluşması için sermaye piyasalarıyla ilgili süreci başlattık" diye konuştu.

Global bir yapı oluşturulacak

Oncosem Onkolojik Sistemler Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik, halka arz sürecinin kurumsallığı test etme konusunda şirkete fayda sağladığını söyledi. Çelik, "Türkiye'de şu an pazar lideri durumundayız. Hatta her iki hastadan birisinin tedavisi bizim tesisimizde üretilen yüksek teknoloji sistem ve ekipmanlarla yapılmakta. Dünya pazarını domine edebilecek global bir yapının oluşması için sermaye piyasalarıyla ilgili süreci başlattık" dedi.

Hedef pazarlarda coğrafya ayrımı yok

Coğrafya ayrımı yapmadan bütün hedef pazarlara girebilecek durumda bulunduklarını belirten Çelik, Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Amerika'da 30'dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını ve toplam gelirleri içinde ihracatın payının yüzde 25 olduğunu belirtti Çelik, "Önümüzdeki 1.5-2 yıllık süreçteki hedefimiz, yurt dışı gelirlerimizle yurt içi gelirlerimizin yerini değiştirmek. Yani gelirlerimizin yüzde 75'ini yurt dışından sağlama hedefimiz var" diye konuştu.

Halka arzdan gelecek paranın büyük kısmını otomasyonlu üretime geçmek için makine altyapısına ayıracaklarını ifade eden Çelik, 2023'te yüzde 90 otomasyonlu üretim sürecine geçeceklerini belirterek, bu durumun kapasitelerini 6-7 kat artıracağını kaydetti. Çelik, kalan kısmı ise yeni fabrika yatırımı ile hedef pazarların geliştirilmesi için kullanacaklarını söyledi.

Yatırımcılarına vaatlerinden de bahseden Çelik, "Biz 1-1,5 ve 5 yıllık planlarımızı yapmış bulunuyoruz. 18 ay boyunca bir ortaklar hisse satışı ile bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacak. 5 yıl boyunca şirket karının asgari yüzde 40'ı temettü olarak dağıtacak" dedi.

SPK, iki şirketin halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret'in pay başına 10,21 liradan, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret'in pay başına 38 liradan halka arzını onayladı.