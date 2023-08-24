Oncosem Özbekistan'da şirket kurdu

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM) tarafından 24 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Yurtdışı bağlı ortaklık kuruluşu hakkında açıklama yapıldı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimizin yurtdışı kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için Özbekistan’da 50.000.000 UZS (Özbekistan Somu) kuruluş sermayesine sahip %100 bağlı ortaklığı “ONCOSEM CA” LIMITED LIABILITY COMPANY şirketinin kuruluşu yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.