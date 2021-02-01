Onicorn ve WorkGenda Türkiye'de dijital çözümler geliştirecek

COVID-19 pandemisiyle pek çok kurumsal yapı gibi çağrı merkezleri de uzaktan çalışma düzenine geçti; tüm sektörler için hayati önem taşıyan müşteri memnuniyetinin devamlılığı daha da kritik hale geldi. Bu kapsamda Türk çağrı merkezi pazarında verimliliği artırmak için harekete geçen yerli teknoloji çözüm sağlayıcısı Onicorn, yeni nesil bir SaaS “İş Gücü Yönetim” çözümü olan WorkGenda ile iş birliği başlattığını açıkladı. Teknoloji şirketi, WorkGenda ile yaptığı iş birliği çerçevesinde gelişmiş algoritmalar ve gömülü yapay zeka teknolojisini kullanarak çağrı merkezi şirketlerinin iş gücü yönetim süreçlerinin optimize ve otomatize edilmesine olanak tanıyor.

Operasyonel maliyetlerde tasarruf sağlıyor

Onicorn’dan edinilen bilgilere göre, çağrı merkezlerinin ofislerden uzaktan çalışma düzenine dönmesi sürecinde ek fonksiyonlar sağlayarak, geçiş operasyonunu büyük ölçüde kolaylaştıran WorkGenda, iş gücü yönetimi süreçlerinin tüm adımları için, yapay zeka teknolojisi ile tam destek, tahmin, kapasite yönetimi, otomatik zamanlama, gün içi yönetim ve zaman kaydı sağlayarak operasyonel maliyetlerde önemli derecede tasarruf sağlıyor. Yeni normal düzende çalışanların etkinliklerini izleyebilme, yöneticiler ile çalışanlar arasında güvenilir gerçek zamanlı iletişim gibi olanakları da beraberinde getiriyor. İş Gücü Yönetim çözümü, kullanıcıların yeni normalde tüm ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan, en son teknolojileri de yerleşik olarak sunuyor.

Türkiye'deki çağrı merkezi şirketlerinin başarısı için

İş birliğine yönelik açıklamada bulunan Onicorn CEO’su Gökhan Akar, "Müşterilerimize dönüşüm sağlamak için WorkGenda ile ortaklık kurmak, AI tabanlı hizmetlerle iş gücü yönetimi, operasyonel sürelerde öngörü ve kapasite yönetimi için en iyi iş çözümünü sunmamızı sağlayacak. WorkGenda'nın AI tabanlı iş gücü yönetimi; işi anlayışı, tahmin uzmanlığı ve güçlü mühendislik yaklaşımı, mevcut ve potansiyel müşteriler için çok daha fazla iş etkisi yaratmamızı sağlayacak. Tek bir ekip olarak çalışarak, Türkiye'deki çağrı merkezi şirketlerinin başarısı için yeni normal iş ortamlarında yüksek performanslı dijital çözümler sunacağız.” dedi.

WorkGenda'yı tasarlayan ve sahibi olan yazılım şirketi Power2Media'nın CEO'su Costi Manda ise “Onicorn ile ortaklık yapmaktan ve Türkiye'deki çağrı merkezi şirketlerinin pazar ihtiyaçlarını birlikte ele almaktan heyecan duyuyoruz. Onicorn'un yerel pazardaki özel ihtiyaçlara ilişkin uzmanlığını ve bilgisini, WorkGenda'nın yerel çalışma kurallarına ve koşullarına hitap eden gelişmiş işlevsellik ve yetenekleriyle birleştirerek, Türkiye'deki her çağrı merkezi şirketine operasyonel mükemmellik getirmenin doğru yolu olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

B2Press’in katkılarıyla...