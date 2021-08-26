Onka Elektrik, iş süreçlerinde canias4.0 IoT kullanacak

İş süreçlerini bu yılın başında caniasERP ile yürütmeye kararı alan Onka Elektrik, dijitalleşme faaliyetleri kapsamında IAS ile yeni bir işbirliğine gitti.

İşbirliğine ilişkin bilgi veren Onka Elektrik Satış Kanalları ve Dijital Dönüşüm Direktörü/ İcra Kurulu Üyesi Burak Karaca, IAS ile başlattıkları işbirliğinin kendileri için son derece önemli olduğunu vurguladı. Dijital dönüşüm çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktaran Karaca, “IAS’nin tecrübeli ekibiyle verimli geçen bir proje gerçekleştiriyoruz.” ifadesini kullandı.

Firma olarak yurt içinde ve dışında önemli bir yere sahip olduklarını belirten Karaca, “Özellikle yurtdışında büyük rakiplerle rekabet halindeyiz. Dolayısıyla hızlı hareket etmeli, doğru kararlar almalıyız ve en önemlisi bunu sürekli hale getirmeliyiz. Bu noktada IAS’nin bize avantaj sağlayacağına ve rehberlik edeceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda hızlı, emin adımlarla ilerlemeyi, çözümlerimizde değer üretmeyi ve geleceğe yatırım yapmayı amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

"Projemize yapay zeka çalışmalarını da dahil etmeyi planlıyoruz”

IAS’nin canias4.0 Teknolojileri çatısı altında caniasERP, IoT, big data, AI, cloud, iasDB, ve caniasIQ başta olmak üzere birçok inovasyon ürününü tam entegre şekilde sunuyor olmasının tercihlerinde önemli bir kriter olduğunu belirten Karaca, şunları kaydetti: “Seçim yaparken tek bir kişinin kararı göz önünde bulundurulmadı. Konuyu pek çok farklı açıdan ele aldık. Ürünlerin fonksiyonları incelendi, sektördeki diğer uzmanlar ve danışmanlarla görüşülerek fikir alışverişi yapıldı, muhatap olunacak firmanın ekipleri, proje yaklaşımları, izledikleri metodolojiler incelendi. Bir ekip kuruldu ve uzun bir inceleme sonunda karar verildi. IAS’nin bizim için doğru firma olduğunu düşünüyoruz. Başarıyla ilerleyen caniasERP projemizin hemen ardından canias4.0 IoT projemizi de başlatma kararı aldık. İlerleyen dönemlerde projemize IAS’nin yapay zeka çalışmalarını da dahil etmeyi planlıyoruz.”

“Deneyimimizle müşterilerimizi rehberlik ediyoruz”

IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber ise, dünya genelinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerinin olduğunu bildirdi. Müşterilerinin büyük kısmının üretim yapan firmalardan oluştuğuna dikkat çeken Karabiber, firmalar için üretim bandının ne kadar önemli olduğunu bilincinde olduklarını ifade etti.

Bu alanda verimlilikte atışın, doğru verilere kısa sürede ulaşabilmenin hayati önem taşıdığını söyleyen Karabiber, şöyle konuştu: “IAS olarak bunun ne kadar değerli olduğunun farkındayız ve geliştirmelerimizi hep müşterilerimizin bakış açısından inceleyerek, onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Zaman hızla değişiyor, müşterilerimizin global arenadaki rekabette başarılı olmaları için neye ihtiyaçları olduğunu iyi analiz ediyoruz. Bu nedenle 2021 yılı başında yalnızca bir ERP firması olmaktan çıktık, tüm inovasyon ürünlerimizi tek bir çatı altında topladık ve firmalara dijital yolculuklarında ihtiyaç duyabilecekleri çözümlerin tamamını tek çatı altında sunmaya başladık. Artık ERP yazılımları tek başına yeterli değil, üretim makinaları ile doğrudan çalışan IoT yazılımları ile entegre edilmesi gerekiyor. Henüz yolun başındayız; ilerleyen dönemlerde yapay zeka alanındaki geliştirmelerimizle de müşterilerimizin iş süreçlerine önemli katkılarda bulunacağız.”