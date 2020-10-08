"Önlem alınmazsa Cineworld benzeri kapanmalar Türkiye’de de yaşanacak"

08 Ekim 2020

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

İngiltere merkezli dünyanın en büyük ikinci sinema zinciri Cineworld’un 663 salonunu kapatacağını duyurmasının ardından gözler, Türkiye’deki işletmecilere döndü.

Pandemi nedeniyle getirilen sınırlamalar ve filmlerin vizyona giriş tarihlerinin ertelenmesi dünya devine havlu attırırken, Türkiye’deki sinema işletmecilerine de ağır bir darbe vurmuş durumda.

Türkiye’de aralarında zincir ve aile işletmelerinin de bulunduğu toplam 2 bin 400 sinema salonunun yaklaşık 200’ünün kapısına kilit vurduğunu söyleyen Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç, “Kapanmak üzere olan önemli sayıda işletme var. Önlem alınmazsa Cineworld benzeri kapanmaları biz de göreceğiz” dedi.

Yukarı giden bir grafikle büyüyen sektörde hem salon sayısı hem de seyirci sayısı 30 yılda hızla arttı. Türkiye’de sadece Şırnak’ta sinema salonu olmadığını hatırlatan Genç, sinemasız şehirlerin sayısının artacağından korktuklarını söyledi.

Vizyona girecek film yok

Pandemi nedeniyle 17 Mart’ta İçişleri Bakanlığı kararıyla hizmete kapatılan salonlar, ağustos ayında yeni bir kararla yeniden açılmıştı. Vizyona giren filmler kısıtlı olup, olanların da seyirciyi çekmemesiyle sektör, ekim ayına odaklanmıştı. Ancak yeni sezonu açmak için vizyona koyacak film bulamadıklarını söyleyen Genç sözlerini şöyle sürdürdü: “Yerli yapımcılar çekmekte oldukları filmleri tamamlamak için bütçe bulamıyor. Bazı bitmiş filmler ise gişe kaygısı ile dijital platformlara satıldı. Salonların biraz da olsa kendini kurtarmak için gişe garantili filmlere ihtiyacı var. Özellikle de yerli yapımlar Türk sinema seyircisini salonlara doldurabilir.”

“Para değil destek istiyoruz”

Sektör bu darboğazdan çıkabilmek için geliştirdiği çözüm önerilerini Kültür Bakanlığına paket olarak sundu. Bu pakette yer alan maddeler arasında yüzde 10 olan eğlence vergisinin tamamen kaldırılması, 2019 yılında salonlardan toplanan 40 milyon liralık eğlence vergisinin bu yıl için doğrudan sektöre harcanması yer alıyor. Bakanlıkla görüşmeler yürüttüklerini söyleyen Genç, “40 milyon lirayı salonlara parasal yardım olarak talep etmiyoruz. Bu kaynakla ticari filmlerin desteklenerek tamamlanmasını istiyoruz” dedi.

Bakanlığa sunulan paketin sektör için can suyu olacağını da sözlerine ekleyen Genç, “Verilecek destekle darboğazı aşarız” dedi.