Online perakendeci Boohooi Debenhams'ı satın alacak
Çevrimiçi perakendeci Boohoo Group, İngiliz mağazacılık devini satın almaya hazırlanıyor.
Financial Times, çevrimiçi moda perakendecisi Boohoo Group Plc'nin zor durumdaki İngiliz büyük mağaza grubu Debenhams'ı gelecek birkaç gün içinde 50 milyon sterline satın almaya hazırlandığını duyurdu.
Debenhams, 243 yıllık faaliyeti sonrasında, 2019 yılının nisan ayında iflas etmiş ve şirket yönetmi 2020 yılının yazında bir alıcı aradığını ancak uygun bir teklif almadığını açıklamıştı. Debenhams’ın aralık ayında Birleşik Krallık’ta 124 mağazası bulunuyordu.
Haberde, Boohoo’nun Debenhams’ı satın alması durumunda, şirketin tüm sokak mağazalarının kapatılacağı belirtildi.