Online seyahatte Türkiye, dünyada 3'üncü sırada

23 Ocak 2018

Enuygun.com Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, online seyahatte Türkiye'nin, Amerika ve İspanya'dan sonra dünyada 3'üncü sırada yer aldığını bildirdi.

Çağlar Erol, Türkiye'nin online dünyada çok aktif olduğunu, genç bir nüfustan oluştuğunu, herkesin bir şekilde online dünyanın verimini ve hızını öğrendiğini söyledi.

Erol, "Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre, online seyahat satın alımında Türkiye, Amerika ve İspanya'dan sonra dünyada 3'üncü sırada. Ülkemizde online alışverişe eğilim özellikle seyahat alanında ciddi ağırlığa sahip." ifadelerini kullandı.

Enuygun.com olarak geçen yıl uçak biletlerinde yaklaşık 5 milyon adet satışa ulaştıklarını bildiren Erol, yurt içi uçak bileti satışlarında özellikle güçlü olduklarını, Aralık 2017 verilerine göre, Türkiye'de satılan her 100 yurt içi biletinden yaklaşık 9'unun Enuygun.com üzerinden satın alındığını söyledi.

Erol, "2017 yılında tüm dünyada ticari uçuşlarda yaklaşık 4 milyar uçak bileti satıldı. Türkiye'de yurt içi uçuşlarda yaklaşık 55 milyon gibi bir sayıya ulaşıldı. Ülkemizde yurt dışı yolcu sayısı ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, yaklaşık 83 milyon seviyesinde gerçekleşti. Türkiye, bu sayılarla hava yolu taşımacılığında tüm dünyada oldukça iyi bir noktada." ifadelerini kullandı.

"Yurt dışı uçuşlarda da çok daha yüksek hacme ulaşmak için çaba sarf ediyoruz"

Çağlar Erol, bu yıl hedeflerinin 7 milyon uçak bileti satışını geçebilmek olduğunu belirterek, "Yurt içi satışlarda oldukça güçlüyüz. Artık yurt dışı uçuşlarda da çok daha yüksek hacme ulaşmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin ilk online uçak bileti sitelerinden biri olduklarını hatırlatan Erol, online dünyada ciddi bir bilgi birikimleri bulunduğunu, artık bu bilgi birikimi ve tecrübeyi kullanarak sınır ötesinde de uluslararası başarıya ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Erol, 2017'nin Türkiye'de yerel hava yolları için oldukça iyi geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Büyük hava yolları güzel karlar açıkladı. Yolcu sayılarında iyileşmeler oldu. DHMİ aralık ayı verilerine göre, yurt dışı yolcu sayısında 2016 yılına göre yüzde 7 artış, yurt içi yolcu sayısında ise yüzde 17’lik artış oldu. Diğer taraftan, fiyatlarda özellikle son dönemde yukarı yönde oynamalar oldu. 2018 yılında artan petrol fiyatları ile birlikte fiyatların daha da yükselebileceğini düşünüyoruz.

İstanbul'da yeni havalimanının açılması çok şeyi değiştirecek. Kapasiteler başlangıçta bir miktar artacak, sonraki yıllarda yeni pistlerde kapasite artışı çok daha ileri gidecek. Bu da kara yolundan hava yoluna geçişi daha da hızlandıracak. Biz Wingie markası ile 2016 yılında Almanya ve İngiltere pazarlarına girdik. Geçtiğimiz 1-1,5 yılda İngiltere ve Almanya pazarında büyümeye başladık. 2018 yılında hedefimiz, Almanya ve İngiltere'de ciddi atılımlar yapmak. Yine bu yıl yeni pazarlara girmeyi planlıyoruz. 2018'in ilk yarısı bitmeden 3 yeni dilde Wingie'yi hayata geçirmeyi planlıyoruz."​

Kaynak: AA