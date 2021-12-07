Onteks Tekstil’den 2021’de üretim ve satışta yüzde 20 büyüme

Salgın döneminde sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyada üretim tesislerinin tam kapasite çalışamadığını aktaran Onteks Tekstil Kurucu Ortağı Selin Şenel, bu dönemde kendilerinin de hammaddeye erişmekte sıkıntı yaşadıklarını ancak yılın son çeyreği itibari ile siparişlerin eski seviyelerine döndüğünü söyledi.

Bu yıla ise oldukça iyi başladığını belirten Şenel, yıl sonunda bir önceki yıla göre üretim ve satış miktarında yüzde 20 artış beklediklerini belirtti. Yine salgın döneminde yaşanan hammaddeye erişim süresinin ve maliyet artışının hali hazırda da devam ettiğini dile getiren Selin Şenel, arz eksikliği nedeni ile tüm hammaddelerde fiyatlarının da sürekli artığını söyledi.

Şenel’in verdiği bilgilere göre Onteks Tekstil, başta iplik olmak üzere üretimde birçok ithal ürün kullanıyor. Son yaşanan kur artışının bu kapsamda üretim maliyetlerini de artırdığını belirten Şenel, “Döviz kurlarının aşırı yükselmesinden dolayı yurt içinde fiyat belirlemekte zorluk çekiyoruz; artan fiyatlar iç piyasadaki müşterilerimizin de alım miktarını etkiliyor. Dolayısıyla iç pazara satış oranımız yüzde 5 civarında kalacak. İhracatta ise hem yeni müşteri bulacağımıza inanıyoruz, hem de mevcut müşterilerimizin adet bazında siparişlerini arttırdıklarını gözlemiyoruz” dedi.

1.3 milyon euro yatırım yapacak

Ticaretin yavaşladığı 2020’de salgına rağmen kapasite artışına yönelik yatırım yaptıkları bilgisini paylaşan Şenel, “Pandemi nedeni ile ertelenen talebin tekrar canlanacağına inandığımız için 2022 - 2023 yılı için yaklaşık 1.3 milyon euro tutarında kapasitemizi arttıracak yatırımlar planlıyoruz” diye konuştu.

Onteks, sürdürülebilirlik çalışmalarına da önem veriyor. Sürdürülebilirliğin şirketin değerleriyle bütünleştiğini vurgulayan Selin Şenel, “Kendimize hem kullandığımız enerji hem de üretimdeki malzemeler için net hedefler belirledik. Çalıştığımız firmaların küçük ölçekli olanları bile artık bu konuya değer veriyor ve geleceğimizin olmazsa olmazı olduğunu düşünüyor. Tüketicilerin sürdürülebilir ürünleri tercih ediyor olması da bizi konuda daha hassas davranmaya yönlendiriyor” dedi.

Üretimimizin yüzde 70’i organik veya geri dönüştürülmüş

Şenel, şöyle devam etti: “Sürdürebilirlik konusu son 4 yıldır en öncelikli konularımız arasında. Son 2 yılda üretimimizin yaklaşık yüzde 70’i organik veya geri dönüştürülmüş maddelerden oluşuyor. Kullandığımız materyaller ve ipliklerin geri dönüşüme, çevreye uyumlu, organik, şeffaf ve izlenebilir olmasına dikkat ediyoruz. Bu sürece başlarken ilk adım olarak, tesisimiz ve ürünlerimizin sürdürülebilirlik performansını doğru bir şekilde ölçmesini ve puanlamasını sağlayan bir araç paketi olan, Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu tarafından geliştirilen Higg Endeksi’ne üye olduk. Higg Endeksi, işletmeleri fabrika işçilerinin, yerel toplulukların ve çevrenin refahını koruyan anlamlı iyileştirmeler yapma konusunda güçlendiren bütünsel bir genel bakış sunuyor. 2025-2030 arasındaki hedeflerimizden biri de döngüsel ekonomi anlayışına dahil olmak; işbirliği içinde olduğumuz tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi de bu yönde teşvik etmek.”

Türkiye yeşil dönüşümde rakiplerinin ilerisinde

Avrupa Yeşil Mutabakat projesine yönelik olarak bir danışmanlık firması ile görüşme halinde oldukları bilgisini paylaşan Selin Şenel, “Yeşil Mutabakat için altyapı hazırlıklarına başladık. Türkiye, dünyada tekstil üretim ve ihracatında kuvvetli olan Uzak Doğu ülkelerinden bile çok çok ileride. Adaptasyon hızlı gidiyor, fakat daha da hızlandırıp güçlendirirsek rakiplerimiz ile farkı daha da açacağımızı inanıyoruz. Tüm global alıcılar fiyat ve kaliteden ziyade çevreye olan etki ile ilgileniyorlar; bunu da göz önünde bulundurmamız lazım” diye konuştu.