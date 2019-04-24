Onur Air, filosuna 6 uçak ekledi
Onur Air, filosunu 6 adet Airbus uçak ile güçlendirdi.
Yaz sezonuna hazırlanan Onur Air, birisi yeni nesil Airbus Neo olmak üzere toplam 6 adet 320 ve 321 serisi uçağı filosuna dahil etti.
Konuya ilişkin açıklama yapan Onur Air CEO'su Teoman Tosun; ikisi Airbus 321 Neo, ikisi Airbus 320 ve ikisi ise uçak kiralama şirketi Avion Express'ten ekibiyle birlikte alınan Airbus 321'den oluşan 6 uçaklık büyümeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bu yılki taleplere yetişebilmek için filoyu büyüttüklerini aktaran Tosun, "Turizmde yoğun talep alıyoruz. Bu taleplere yetişebilmek için filomuzu büyüttük" dedi.
Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre filoda 30 adet Airbus bulunuyor.