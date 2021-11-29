Onur Market’ten insana değer katan iki yeni proje

BURSA (DÜNYA) - Özen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Onur Özen, “Bursa'ya geldiğimizden beri spordan sanata, eğitimden kültüre birçok alanda desteklerinizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz 3 sezonda şehrin takımı olan Bursaspor'a kol sponsorluğumuzla destek olduk. Bugün de şehrin sporda markası olan Sercan Yıldırım'ın faaliyete geçirdiği futbol akademisine sponsor desteği olarak şehrimizdeki yeni yeteneklerin çıkmasına katkı sağlayacağız” dedi. Özen, Gıda Bankacılığı programı sayesinde de ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giyim, temizlik, kırtasiye ürünleri konusunda destek olacaklarını ifade etti. Özen Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Bölge Direktörü Hakan Özen ise, “2009 yılında Bursa'da kurulan Gönüllü Hareketi Derneği'nin bugün Türkiye çapında 24 bin gönüllüsü bulunuyor. Bu etkiyi daha da büyüterek, Gönüllü Hareketi'nin tüm Türkiye'de daha geniş bir kitleye yayılmasını istiyoruz” dedi.