Onurfix üretim hattını genişletiyor

25 Ağustos 2020

Fiziksel yatırımlarının artan iş hacimleriyle birlikte paralel büyüdüğünün altını çizen Onurfix Genel Müdür Onur Ertan, 2019 yılında Çerkezköy’deki fabrikalarında büyüme ve kapasite artışı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

2019 yılında fabrikalarında makine parkı sayısını artırdıklarını dile Ertan getiren, “Dudullu’da ayrıca müşterilerimizin artan taleplerine yetişebilmek için büyük bir depomuz bulunuyor. Bunun yanı sıra müşterilerimizin Ar-Ge departmanları ile yoğun iletişim içerisindeyiz. Yeni ürün tasarımlarında müşterilerimizden gelecek talepler firmamız açısından son derece kıymetli.” değerlendirmesinde bulundu.

Diğer taraftan 2020 sonuna kadar personel ağırlıklı yatırımlar yapacaklarının altını çizen Ertan, “Üretim kapasitesi olarak da hedeflediğimiz noktalara çıkmak için gayret göstereceğiz.” şeklinde konuştu.

Hırdavat ve teknik malzeme sektöründe montaj sistemleri ve montaj ekipmanları konusunda faaliyet gösteren Onurfix, bulunduğu bölgenin stratejik avantajlarını insan kaynakları yatırımıyla birleştirerek kısa, orta ve uzun vadedeki projeksiyonlarda büyümeyi hedefliyor. Ümraniye’de sanayi kuruluşlarının dağınık şekilde bulunmamasının hem müşteriler hem de firmalar için ciddi avantajlar sağladığını kaydeden Ertan, “Metro hattının da açılmasıyla bölge için daha fazla hareketlilik ve kolay ulaşılabilirlik sağlanacaktır. Bu kapsamda Ümraniye gerek ulaşım kolaylığı gerekse hedef pazarlara yakın olması gibi etkenlerle önemli bir ilçe olarak karşımıza çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Firma olarak faaliyetlerine 1984 yılında İstanbul’da başladıklarına işaret eden Ertan, 2008 yılında Türkiye’de imalat sektörünün bağlantı elemanları ihtiyaçlarını karşılamak için Çerkezköy’deki 2 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip fabrikalarında üretime başladıklarını dile getirdi.

Ertan, yaptıkları üretimleri; otomotiv, beyaz eşya, ısıtma-soğutma, elektrik-elektronik, metal parçalı imalat, kabin, reklam, pencere, menteşe sektörlerindeki firmaların talepleri doğrultusunda çeşitlendirdiklerini söyledi. Portföylerindeki ürünlerin kalite testlerini, fabrika bünyesinde kurdukları kalite laboratuvarında yaptıklarına işaret eden Ertan, “Sahip olduğumuz ISO 9001:2008 ve ISO14001:2004 kalite sertifikaları doğrultusunda ürünlerimizi, Türk ve Avrupalı müşterilere belirlenen terminlerde teslim ediyoruz.” diye konuştu.

“Kiralar menkul seviyeye getirilmeli"

Bölgede ön plana çıkan sorunlara ilişkin açıklamalarda bulunan Ertan şunları söyledi: “Toplu ulaşımın artması sanayi çalışanlarının bölgeye daha rahat ulaşması açısından önem arz ediyor. İnternet altyapısının gelişmesi de bizim gibi bulut tabanlı çalışan firmalara kolaylık sağlayacak; işlerin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olacaktır. Son olarak bölgede belirlenen kira bedellerinin daha makul seviyelerde olması, sanayi sitesinde doluluk oranını artıracağını ve buna bağlı olarak bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini belirtebiliriz.”

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