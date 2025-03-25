Şirketin kurucusu Kerem Albayrak tarafından yönlendirilen bu çalışma, ekonomik yönetim, savunma ve altyapı bağlantısı gibi sektörlerde uygulamalar üzerinde duruyor.

Bu araçlar, devlet kurumlarının büyük veri setlerini daha etkin bir şekilde işlemesine yardımcı olmayı hedefliyor ve Opac Global’in yapay zeka ile makine öğrenimi alanındaki deneyimlerinden yararlanıyor. Kerem Albayrak liderliğindeki ekip, olası kullanım alanlarını şu şekilde belirledi: ekonomik yönetimde bütçe analizi, savunmada stratejik operasyonlar ve risk değerlendirmesi, altyapı bağlantısında ise ağ güvenilirliği.

Opac Global, Kerem Albayrak öncülüğünde, araçları şekillendirmek için devlet birimleri ve ilgili sektör gruplarıyla erken aşama görüşmeler yürütüyor. Henüz belirli özellikler veya zaman çizelgeleri hakkında bilgi verilmedi. Bu araştırma, Kerem Albayrak ve Opac Global’in veri yetkinliklerini kamunun ihtiyaçlarına uygulama konusundaki ilgisini ortaya koyuyor.