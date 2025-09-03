OpenAI, Statsig’i 1,1 milyar dolara satın aldı

OpenAI, ürün test girişimi Statsig’i 1,1 milyar dolarlık hisse senedi anlaşmasıyla bünyesine kattığını duyurdu. Bu anlaşma, OpenAI’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük satın almalardan biri olarak kayıtlara geçti.

Statsig’in teknoloji gücü

2021 yılında eski Facebook mühendislik lideri Vijaye Raji tarafından kurulan Statsig, geliştiricilerin yeni yazılım özelliklerini test etmesine ve yönetmesine imkân tanıyan bir platform sunuyor. Statsig; OpenAI, Eventbrite ve SoundCloud gibi şirketler tarafından aktif olarak kullanılıyordu.

OpenAI’de yeni görev

Anlaşma kapsamında Statsig’in kurucusu Raji, OpenAI’nin Uygulamalar Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO of Applications) olacak. Raji, hâlihazırda OpenAI’nin uygulamalar bölümünü yöneten eski Instacart CEO’su Fidji Simo’ya bağlı çalışacak.

Geliştiricilere odaklanma

Bir blog yazısında Simo, Raji’nin geliştiricilerin OpenAI teknolojilerini kullanarak güvenli ve kullanıcı merkezli uygulamalar oluşturmalarında kritik rol üstleneceğini vurguladı.

Bu satın alma ile OpenAI, araçlarının ticari dağıtımını hızlandırırken Statsig’in gelişmiş deney yeteneklerini de şirket içine taşımış olacak.

Statsig, bu yılın başlarında 100 milyon dolar yatırım alarak 1,1 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı.