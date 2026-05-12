OpenAI ve Microsoft ortaklığında yeni hamle

OpenAI ile Microsoft'un, iki şirket arasındaki gelir paylaşımı ödemelerine üst sınır getirilmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

The Information'da yer alan habere göre taraflar, toplam gelir paylaşımı ödemelerini 38 milyar dolar ile sınırlandırma kararı aldı.

Haberde, söz konusu ödeme sınırının OpenAI'ın olası halka arz sürecinde yatırımcılara daha güçlü bir finansal görünüm sunmasına katkı sağlayabileceği belirtildi. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan değerlendirmelerde, şirket yönetimindeki bazı isimlerin halka arzın yıl sonuna kadar gerçekleşebileceğini düşündüğü aktarıldı.

Amazon ve Google ortaklıklarının önü açıldı

OpenAI ile Microsoft'un geçen ay mevcut iş birliği sözleşmesini yeniden müzakere ettiği ifade edildi. Yapılan revizyonla birlikte OpenAI'ın Amazon ve Google gibi teknoloji şirketleriyle yeni ortaklıklar geliştirebilmesinin önünün açıldığı kaydedildi.

Finansal yapı güçlendirilmeye çalışılıyor

Microsoft ile yapılan sözleşme değişikliğinin, OpenAI'ın maliyetleri azaltmaya ve finansal yapısını güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleştiği belirtildi. Şirketin, olası halka arz öncesinde operasyonel giderleri kontrol altına alma ve yatırımcı güvenini artırmaya yönelik adımlar attığı ifade ediliyor.