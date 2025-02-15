OpenAI'dan Elon Musk'a 97,4 milyar dolarlık cevap: "Satılık değiliz!"

Gerek yaptığı yatırımlar gerekse Trump'ın yeni başkanlık döneminde attığı adımlarla adından sıkça söz ettiren Elon Musk, bu kez de bir reddedilme haberiyle gündeme oturdu.

Rekabeti bozma girişimi sonuçsuz kaldı

OpenAI’yı 97,4 milyar dolara satın almak için Elon Musk'ın verdiği teklifi OpenAI CEO’su Sam Altman'ın büyük bir hızla reddetmesinden sonra yaptığı açıklamada Şirket'in yönetim kurulu başkanı Bret Taylor şu ifadeleri kullandı: "OpenAI satılık değil ve yönetim kurulu, Bay Musk'ın rekabeti bozmak için yaptığı son girişimi oy birliğiyle reddetti."

Önce dava sonra satın alma!

2015’te kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulan OpenAI, 2019’da 'sınırlı kâr'modeline geçmişti. Şimdi tamamen kâr amacı güden bir şirket olabilmek için yeni bir sürece giren şirket, son olarak Musk'ın teklifini reddetmesiyle gündeme oturdu. 2024 yılında Musk adı geçen şirkete dava açarak, kuruluşun insanlığa fayda sağlama misyonundan uzaklaştığını iddia etmişti.