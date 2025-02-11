‘Opentext Summit Türkiye 2025’ için geri sayım başladı

Bilginin ve yapay zekanın gücünden yararlanmanın kaçınılmaz olduğu günümüzde, verinin yönetimi konusunda dünyaya uçtan uca çözümler sunan OpenText, 180 ülkede yaklaşık 25 bin çalışanıyla bilgiyi yeniden tasarlıyor.

Türkiye’de kendi ofisi ile yer alarak diğer dünya devlerinden ayrışan marka, “OpenText Summit Türkiye 2025” etkinliğini bu yıl Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel’de 19 Şubat'ta gerçekleşleştirecek.

Trendlerin, gelecek kurgularının masaya yatırılacağı, şirketlerin deneyim ve öngörülerini aktaracakları "OpenText Summit Türkiye 2025”te OpenText'in üretken yapay zeka çözümü Aviator'un canlı demo performansı da katılımcıların deneyimine sunulacak. Turkcell, Yapı Kredi Teknoloji ve Sahibinden.com’un üst düzey yöneticileri Agentic AI ve yapay zekanın kendi kurumlarına yansımalarına ilişkin yorumlarını bir panelde paylaşacaklar. Etkinlik süresince başta finans, bankacılık, enerji, telekomünikasyon, lojistik ve kamu sektöründen olmak üzere bir çok farklı sektörün öncü ve lider firmalarının yöneticileri, sahnede OpenText çözümlerinde elde ettikleri faydaları sunacaklar. 30’un üzerinde müşteri sunumunun gerçekleşeceği etkinlikte, çözümleri bizzat müşterilerin anlatması OpenText markasının Türkiye pazarındaki gücünü ortaya koyacak.

Bilgi yönetimi yazılımı ve hizmetleri kapsamında dünyanın en büyük 10 yazılım şirketinden biri olan Opentext’in global üst düzey yöneticilerinin de katılacağı etkinliğe kayıt olmak ve programları incelemek için https://events.opentext.com/en-tr-otsummit-turkey-2025 adresini ziyaret edebilirsiniz.