OPET, CSR Excellence Awards’ın şampiyonu oldu

OPET, Temiz Tuvalet Kampanyası ile International CSR Excellence Awards’ta “Community Engagement - Toplumsal Katılım” kategorisinde “büyük ödüle” layık görüldü.

OPET’in 26 yıldır aralıksız süren, sektöre hijyen standardı getiren Temiz Tuvalet Kampanyası, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda alanındaki etkiyle uluslararası alanda da öne çıkarak “şampiyon” seçildi.

İngiltere merkezli International CSR Excellence Awards, kurumların topluma ve çevreye sağladığı katkıları görünür kılmayı amaçlıyor. 1994 yılından bu yana çevre bilincinin ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesine yönelik çalışmalar yürüten The Green Organization tarafından verilen International CSR Excellence Awards’ta; kurumların toplumsal fayda, çevresel sürdürülebilirlik ve etik yönetim anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalar değerlendiriliyor. Jüri bu süreçte; projenin ortaya koyduğu sosyal sorumluluk faydası, özgünlüğü ve yenilikçi yönü, çalışanların ve paydaşların projeye katılımı, topluluklar ve bölgeler üzerindeki sosyal etkisi ile sağladığı ekonomik fayda ve tasarrufları dikkate alıyor.

“Sınırları aşan bir başarı”

Ödül ile ilgili değerlendirmede bulunan OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, “Biz toplumsal faydayı, hayatın her alanına dokunan, toplumun farklı kesimlerine ulaşan ve kalıcı değer yaratan bir yaklaşım olarak görüyoruz. Bu anlayışla yıllar içinde hayata geçirdiğimiz projelerle toplumsal dönüşüme katkı sunmayı hedefliyoruz” diyerek şunları söyledi:

“Temiz Tuvalet Kampanyamızın 26 yıldır kesintisiz sürmesi ve uluslararası bir ödülle başarısının taçlandırılması, bu bakış açımızın en güçlü örneklerinden biri. Yönetim Kurulu Kurucu Üyemiz Nurten Öztürk’ün ileri görüşlü vizyonuyla başlayan ve kar topu etkisiyle sektörü değiştiren kampanyamızın yarattığı etkinin sınırları aşarak uluslararası alanda karşılık bulması, bizim için büyük bir gurur ve aynı zamanda toplumsal fayda yaratma konusundaki kararlılığımızı daha da güçlendiren önemli bir motivasyon. OPET olarak kendimizi her zaman tüketicinin yanında olan, iş ortağını güçlendiren, çevresine duyarlı ve geleceği bugünden tasarlayan bir marka olarak konumluyoruz. Yenilikçi çözümlerimiz ile bir yandan hizmet kalitemizin çıtasını daha da yukarılara taşırken diğer yandan sektöre yön veriyoruz. Ne mutlu ki müşteri memnuniyetini ve toplumsal faydayı merkezine alan yaklaşımımızla tüketicinin kalbinde yer edinmeyi başardık. Bundan sonraki süreçte de tüketicilerimizin beklentilerini dinleyerek, sektöre ve topluma değer katan çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz.”