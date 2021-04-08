Opet Fuchs, Opet Madeni Yağları’n Ukrayna'daki dağıtım haklarını devrediyor

Madeni yağ sektöründe faaliyet gösteren Opet Fuchs, yurtdışında büyümeye devam ediyor. 25’ten fazla ülkede operasyonları bulunan Opet Fuchs, yaklaşık üç yıldır faaliyet gösterdiği Ukrayna pazarında; Opet Madeni Yağları’nın satış, sunum ve geliştirilmesine yönelik dağıtım haklarının Nisan 2021'de resmi olarak Fuchs Mastyla Ukraina LLC'ye devredilmesine yönelik bir iş birliğine imza attı.

Fuchs Mastyla Ukraina LLC’ye devir kararının Opet Madeni Yağ ve Fuchs markalarının Ukrayna madeni yağ pazarındaki konumunu güçlendirmesi öngörülüyor.

Yurtdışında Opet Lubricants olarak çıktıkları yolda Fuchs Mastyla Ukraina LLC ile daha da güçlendiklerini belirten Opet Fuchs Madeni Yağ Genel Müdürü Murat Seyhan, “Güçlü bir ortaklık ağı oluşturduk, çeşitli reklam ve pazarlama etkinlikleri düzenledik, bu da markayı tüm avantajlarıyla Ukraynalı tüketicilere sunmamıza yardımcı oldu. Şimdi, uzun yıllara dayanan işbirliğimiz ve halihazırda aldığımız sonuçlara dayanarak, yeni ve daha iddialı bir gelişim aşamasına geçiyoruz. Ortak çalışmalarımıza Fuchs Mastyla Ukraina LLC bünyesinde devam edecek olan Opet Madeni Yağları ekibine başarılar dilerim.” diye konuştu.