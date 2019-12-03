Opet, perakendenin payını yüzde 15’e çıkaracak

03 Aralık 2019

İSTANBUL/DÜNYA

Akaryakıt istasyonlarında yakıt dışı perakende ürün satışına yönelik eğilim artıyor. Sektörün önde gelen markalarından Opet de sektördeki bu trend kapsamında "ultramarket" konsepti ile bu alandaki yatırımlarını hızlandırdı. OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, bu yıl perakendenin cirodaki payının %5 olduğunu, gelecek yıl ise bu oranı yüzde 15’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



Ultramarket sayısı 200’e çıkacak

Cüneyt Ağca, perakendede büyüme hedeflerini açıklayarak, “2019 yılı başında sektörde standartları değiştirecek büyük bir perakende hamlesine imza attık ve istasyonlarımızda yer alan ‘Fullmarket’leri 10 kategoride 1000’den fazla ürünün yer aldığı perakende zinciri ‘Ultramarket’e dönüştürme çalışmalarımıza başladık. Şu anda Türkiye’nin değişik noktalarında 74 Ultramarketimiz bulunuyor, bu sayıyı yıl sonuna kadar 100’e önümüzdeki yıl ise iki katına yani 200 Ultramarket istasyonuna çıkarmayı planlıyoruz” dedi. Proje kapsamında Divan, Lipton, Dardanel gibi markaların bulunduğu 9 farklı kategoride iş birliği yaptıklarını açıklayan Ağca, en çok çorap ve kadın çorabı sattıklarını söyledi.



3 yılda pazar liderliği hedefliyor



Akaryakıt dağıtım sektörünün 2019'da yatay bir seyir izlediğini aktaran Ağca, OPET olarak bu yıl yüzde 5 büyüyerek pazar paylarını yüzde 19 seviyesine çıkardıklarını ifade etti. Geçen yıl bu oran yüzde 18’di. Ağca, büyüme planları kapsamında üç yılda pazar lideri olmayı hedeflediklerini vurguladı. Ağca, "OPET ve diğer markamız Sunpet olarak yıl sonu itibarıyla istasyon sayımızı 1661'e çıkaracağız. Gelecek yıl itibariyle her iki markamızda da 1740 istasyona ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece, 2020'deki pazar payımızın yüzde 19,5 seviyesine çıkacağını öngörüyoruz” dedi. Opet olarak cirolarının 40 milyar lira seviyesinde olduğunu belirten Ağca, 2020'de ise bu rakamı ciromuzu 42 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



“Akaryakıt sektörü 200 milyarı aşabilir”



2020'de akaryakıt sektöründe de yüzde 1,5'lik büyüme gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Ağca, “Benzin ve motorin için 33 milyon metreküplük pazar büyüklüğünden bahsediyoruz. Fiyatlar ve kur aynı kalırsa, akaryakıt sektörünün ekonomik büyüklüğünün 200 milyar lirayı aşacağını öngörüyoruz” dedi. Dağıtım firmaları ile akaryakıt bayilerinin 5 yıllık sözleşmelerinin birçoğu 2020 yılının eylül ayında sona erecek. Dağıtım firmaları şimdiden bu sözleşmeleri yenileme girişimlerine başladı. Ağca, gelecek yıl sektörde 5 yıllık sözleşme süresi bitecek olan 3 bine yakın bayi olduğunu söyledi. Sektörde yaklaşık 12 bin 500 bayi bulunuyor.



Her istasyonda en az iki kadın çalışan hedefi

OPET’in üstün hizmet hedefinin yanı sıra topluma olan sorumluluğunun da bilinciyle hareket ettiğini ifade eden Cüneyt Ağca, “Hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile fark yaratıyoruz. Türkiye’nin yakından takip ettiği ve büyük bir değişim yaratan Temiz Tuvalet Kampanyamız ile temizlik ve hijyen konusunda önemli bir bilinç değişikliği gerçekleştirdik” dedi. Şirketin ‘Kadın Gücü’ projesi de büyüyor. 2500 kadın çalışan sayısına ulaşan Opet, bu rakamı 2020’de 3500’e çıkarmayı planlıyor. Şirket, her istasyonda en az iki kadın çalışan hedefliyor. Öte yandan şirketin Yeşil Yol, Örnek Köy, Tarihe Saygı ve Trafik Dedektifleri Projelerimiz ve Troya bölgesindeki çalışmaları da devam ediyor.



Yurt dışı yatırım arayışı sürüyor



Daha önce Hırvatistan’da bir şirket satın almak için girişimde bulunan Opet’in yurt dışında yeni fırsatları kolladığını belirten Cüneyt Ağca, “Hırvat şirket anlaşmayı son anda iptal ettiği için henüz yurt dışına açılmadık. Ancak Doğu Avrupa’da yeni yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz” dedi. Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının pahalı olduğuna ilişkin şikayetler bulunduğunu anımsatan Ağca, fiyatlardaki artışın bir kısmının ÖTV'den telafi edildiğini, aynı zamanda Avrupa'da da akaryakıt fiyatlarında artış yaşandığını anlattı. Ağca, daha önce Türkiye'nin sınırındaki ülkelerden akaryakıt alındığına dikkati çekerek, "Artık, Avrupa'dan veya sınırdaki ülkelerden buraya gelip yakıt almayı tercih ediyorlar" dedi.