Opet'ten, 23 Nisan'ın 100. yılına özel reklam filmi

23 Nisan 2020

Tüm Türkiye’nin COVID-19 salgını nedeniyle sosyal izolasyonu sürdürmesi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, törenler yerine bu yıl evlerde, balkonlarda ve pencerelerde kutlanacak. OPET’in uzun bir aradan sonra yeniden işbirliği yaptığı Cem Yılmaz ve oğlu Kemal Yılmaz’ın birlikte rol aldığı reklam filminde, Kemal ve babası Cem Yılmaz tüm çocukları, koşullar ne olursa olsun 23 Nisan’ın 100’üncü yılını coşkuyla kutlamaya davet ediyor.

Baba-oğulun kendi elleri ile yaptıkları malzemelerle süsleyerek 23 Nisan coşkusunu yansıttıkları pencerenin önünde Cem Yılmaz tüm çocuklara çağrıda bulunuyor;

“Bu ülkenin çocuklarına ‘zor’ demek zor. Okullarda, meydanlarda olamayacağız demek zor… Zor zamanlarda kazanılan ulusal egemenlik onlara emanet, bayramı ise onlara armağan. 23 Nisan coşkusu meydanlarda olamayacaksa evlerde olacak. Sınıflarda, okullarda kutlanamayacaksa balkonlarda, pencerelerde kutlanacak. Her yer bayraklarla süslenecek, hep bir ağızdan marşlar, şarkılar söylenecek.”

… “Söz mü çocuklar?” diye soran Cem Yılmaz’a OPET çalışanlarının çocukları da bayramımızın 100’üncü yılına yakışan bir coşkuyla söz veriyor.

Yılmaz'ın rol arkadaşı küçük Opetliler oldu

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün olağanüstü zor koşullarda kurduğu Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına özel çekilen reklam filminde Cem Yılmaz oğluyla ilk kez kamera karşısına geçti. Film, küçük bir ekiple sosyal izolasyona ve korunma tedbirlerine dikkat edilerek çekildi. Filmde OPET çalışanlarının çocukları da, kendi evlerinde anne babaları ya da yakınlarının çektiği görüntülerle, koşullar ne olursa olsun bayramımızı korumaya ve kutlamaya söz veriyorlar.