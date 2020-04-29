OPPO Find X2'nin Türkiye lansmanı gerçekleşti

29 Nisan 2020

OPPO, amiral gemisi modeli Find X2'yi bugün gerçekleştirdiği bir online lansman ile Türkiye'de tanıttı. Snapdragon işlemcisi 865'i kullanan, QHD+ çözünürlükte 120 Hertz ekran yenileme hızına sahip, 65W Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ile sadece 38 dakikada şarj edilebilen Oppo Find X2 Türkiye fiyatı 9 bin 999 TL olacak.

Sunucu Burcu Esmersoy'un moderatörlüğünü yaptığı lansman etkinliğinde OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Find X2'de en güçlü Snapdragon işlemcisi olan 865'i kullandıklarını belirterek, “Sony'nin en yeni IMX708 sensörüyle birlikte gelen 3'lü kamera sistemi ile çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. 65W Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ile sadece 38 dakikada telefonu tamamen şarj edebilirsiniz. En önemlisi ise QHD+ çözünürlükte 120 Hertz ekran yenileme hızına sahip Ultra Görüş Ekranı ile film izleyip oyun oynamaktan büyük keyif alacaksınız” dedi.

Üçlü kamera kombinasyonu

Batasyası 4200mAh olan Find X2, hızlı ve güvenli şarj teknolojisi olan endüstri lideri 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj ile donatıldı. OPPO'nun Find X2 modelinde üçlü kamera kombinasyonu yer alıyor. 48MP geniş açılı lens + 12MP ultra geniş açılı lens + 13MP telefoto lens ile donatılan Find X2, 5x hibrit zoom özelliğine sahip. Üçlü kamera sistemi Sony'nin en yeni IMX708 sensörüyle birlikte geliyor. Maksimum 30x zoom özelliği aynı zamanda video çekimde de kullanılabiliyor. Find X2 modeli, Ultra Sabit Video özelliğini sunuyor. 120° ultra geniş açılı objektife dayanan yepyeni geliştirilmiş görüntü sabitleme algoritması sayesinde, kullanıcılar kolayca geniş açı video kareleri yakalayabiliyor.

Find X2 modeli, 4K 60fps video çekimini desteklemekle birlikte aynı zamanda Canlı HDR video kaydını da destekliyor. Bu teknolojiler, 10 bit video kaydını, piksel düzeyinde gerçek zamanlı derecelendirme pozlamasını ve video renk kalibrasyonunu entegre ederek, arkadan aydınlatmalı sahnelerde vurguları daha net hale getirebiliyor ve video efektine doku katabiliyor.