OPPO, ilk katlanabilir cep telefonu modelini tanıttı

OPPO, Inno Day 2021'de ilk katlanabilir amiral gemisi modeli OPPO Find N'i tanıttı. Dört yıllık Ar-Ge ve altı nesil prototip çalışması sonucunda geliştirilen OPPO Find N, gelişmiş bir katlanma deneyimi yaşatmak için en yeni teknolojileri bir araya getiriyor. Katlandığında tam işlevli kompakt bir akıllı telefon olan OPPO Find N, açıldığında kapsayıcı bir büyük ekran sunuyor.

OPPO Find N’e ilişkin bilgi veren OPPO Ürün Müdürü Pete Lau, “Yeni formlar, akıllı telefon sektöründe heyecan verici bir çağın kapılarını açıyor. OPPO daha fazla kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayan yeni bir ürün sunma hedefiyle, çeşitli formlar, menteşe tasarımları, ekran malzemeleriyle ve farklı en boy oranlarında denemeler yaptı. Katlanabilir akıllı telefona daha iyi bir yaklaşım kazandırmak adına uzun bir zaman ve yoğun bir çaba harcadı. OPPO Find N ile insanların bir akıllı telefonun neler sunabileceğine dair algısını değiştirmeyi ve katlanabilir cihazları daha da geniş bir kitle için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.