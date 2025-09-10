Oracle hisseleri yüzde 27 fırladı: Bulut gelirleri yarım trilyonu aştı

Oracle, bulut altyapısı hizmetlerinde yakaladığı güçlü ivmeyle yatırımcı güvenini artırdı. Şirket, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) işinin performans yükümlülüklerinin ilk çeyrekte yüzde 359 artarak 455 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Oracle hisseleri borsada yüzde 27 yükseldi.

CEO Safra Catz, önümüzdeki aylarda milyarlarca dolarlık ek müşteri anlaşmaları imzalamayı beklediklerini ifade ederek, performans yükümlülüklerinin yarım trilyon doları aşmasının muhtemel olduğunu söyledi.

OCI gelirlerinde hızlı büyüme

Oracle, OCI gelirlerinin bu mali yılda yüzde 77 artışla 18 milyar dolara ulaşacağını, sonraki dört yıl içinde ise 144 milyar dolara çıkacağını öngörüyor. Şirketin entegre bulut teknolojileri ve esnek dağıtım modelleri, geniş müşteri tabanının ihtiyaçlarını karşılamasına imkân tanıyor.

Büyük teknoloji devleriyle işbirlikleri

Oracle, Amazon, Alphabet (Google) ve Microsoft ile yaptığı işbirlikleri sayesinde OCI’yı bu şirketlerin kendi bulut altyapılarında çalıştırıyor. Bu anlaşmalardan elde edilen gelir, ilk çeyrekte yüzde 1.529 gibi olağanüstü bir artış kaydetti.

Oracle’ın bulut alanındaki bu güçlü performansı, şirketin rekabet gücünü artırarak teknoloji devleri arasında daha güçlü bir konum elde etmesini sağlıyor.