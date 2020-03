Orakçıoğlu: Destek kararlarının hızla uygulanması çok önemli

27 Mart 2020

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, koronavirüs salgını sonrası açıklanan ekonomik desteklere ilişkin yeni kararlar alınacağına inandıklarını belirterek, "Alınan en önemli kararlardan biri, kısa çalışma ödeneği oldu. Burada aciliyet ve bu kararların hızla uygulanması çok önemli. Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili başvuru sürelerinin bir an önce kısaltılması gerekiyor. Yine 60 gün süresi firmaları zorlayacaktır. Hepimizin istihdamla ilgili hassasiyeti var." dedi.

Orakçıoğlu, koronavirüs salgını sonrası perakende sektörü, AVM'ler ve kiracı markaların durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

KDV alacaklarının mahsup yoluyla kullanılabileceğine işaret eden Orakçıoğlu, "Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’nun ekonomik desteklerin devamıyla ilgili yeni kararlar alacağına inanıyorum. Alınan en önemli kararlardan biri, kısa çalışma ödeneği oldu. Burada aciliyet ve bu kararların hızla uygulanması çok önemli. Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili başvuru sürelerinin bir an önce kısaltılması gerekiyor. Yine 60 gün süresi ise firmaları zorlayacaktır. Hepimizin istihdamla ilgili hassasiyeti var." diye konuştu.

Orakçıoğlu, AVM’lerden kiracı firmalara yüzde 18 KDV ile fatura geldiğine dikkati çekerek, "Yüzde 8-18 KDV durumu söz konusu. Bizim satışlar yüzde 8 KDV ile yapılıyor. Arada yüzde 10’luk fark var. Firmaların inanılmaz KDV alacakları var. Bu alacaklar mahsup yoluyla kullanılabilir. Bu alacaklarımızın muhtasardan ya da sigorta prim ödemelerinden mahsup edilmesi çok önemli. Devletin de kaybı olmaz. Hiç değilse bu dönem firmalar bu kolaylıktan faydalansın. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda önemli adım atacaktır." ifadelerini kullandı.

"İspanyol çalışanlarımız 'İtalya gibi olmayız' demişti"

Orka Holding olarak işin hem üretim hem ihracat hem de yurt içi ve yurt dışı perakende tarafında olduklarını kaydeden Orakçıoğlu, "Yıllarca emek verdiğimiz Damat, Tween ve D’S Damat markalarımız var. Bizim İtalya’da da, İspanya’da da ve dünyanın pek çok ülkesinde mağazalarımız var. Dolasıyla bu dönem bizim için tüm açılardan büyük önem taşıyor. Ve bu sorunu sadece biz değil dünya yaşıyor." dedi.

Orakçıoğlu, İtalya'daki mevcut tablonun herkes için çok üzücü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Travma İtalya’da hızlanmıştı. Şunu samimiyetle söyleyebilirim, İspanya’daki çalışanlarımız ‘Biz İtalya gibi olmayız. İtalya gerekli önlemleri almadı’ demişlerdi. Ancak bir hafta içinde İspanya’da da Covid-19 salgını oldu. Bu örneklerden ders çıkarmak gerekiyor. İtalya’da hükümet, tüm çalışanların ücretini ödeyeceği beyanında bulundu. Çalışanların ücretini bir süre devlet ödeyecek ki İtalya, AB içinde ekonomik anlamda rahat olmayan ülkelerden. Aynı şekilde kira alınmayacağını da beyan ettiler. İspanya da buna benzer kararlar aldı. Aynı zamanda dersler almamız gerekiyor. Buna istinaden Türk markaları olarak bir hafta 10 gün kadar önce pandeminin daha fazla yayılmaması için özellikle toplum sağlığını da düşünerek mağazalarımızı kapatmıştık. Çünkü insan sağlığı, kazançlardan, gelirlerden çok daha önemli. Hepimizin bunu yapması gerekirdi. Özellikle Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği Başkanımızın da bir açıklaması oldu, bu dönemde AVM’lere kapatma tavsiyesi yaptı. AVM’lerin zaten giriş sayıları yüzde 80 düştü. Cumhurbaşkanımız da 'Evde kal' açıklaması yaptı."

Orakçıoğlu, "Şimdi bir tarafta evde kalınması gerekliliği diğer tarafta ise hala açık kalma konusunda direnen AVM’ler var. Bunu anlamak mümkün değil. Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın evden çıkmayın, herkes kendi sıkıyönetimini uygulasın çağrısına rağmen bazı AVM’ler 'Açık tutacağım, kira gelirlerimden ödün vermeyeceğim' diyorsa söyleyecek söz yok. Bunun empatiden yoksun düşünce olduğunu söylemek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Firmalarımız, ülkemiz için milli servet"

Tüm dünyada ekonomik anlamda önemli paketlerin açıklandığına dikkati çeken Orakçıoğlu, "Dünyanın en gelişmiş ülkelerine bakarsak, onlarda da önemli paketler var. Toplam milli gelirlerinin yüzde 15’ine dayanan paketler açıklanıyor. Bizde de önemli kararlar var. Bu desteklerin devamıyla ilgili yeni kararlar alacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Yerli firmaların birçoğunun uzun yıllar süren büyük zorluklarla kurulduğunu hatırlatan Orakçıoğlu, söz konusu işletmelerin sadece kendileri için değil ülkemiz için büyük bir değer ve aynı zamanda gelir kapısı olduğunu söyledi.

Devlete prim ve vergi ödeyen firmaların, hizmet konusunda tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini kaydeden Orakçıoğlu, "Bu firmaları yeniden kurmak cidden hiç kolay değil. Firmalarımız, milli servet. Dolayısıyla bu dönemde firmalarımızı yaşatmak çok önemli. Bu dönemi yine devlet özel sektör millet hep birlikte, el birliğiyle aşacağımıza inanıyoruz. Bizler gerek firmalar gerekse Türkiye olarak üç-dört ayda hızla kendimizi farklı konumlandırarak devam ederiz, bu kapasite bizde var. Bizlerin ülke olarak hızlı karar alacak zorluklara direnecek insan kaynağı potansiyeli ve azmi var. Bu dönemde birlik ve beraberliği yaralayıcı adımlar atmayalım. Mevcut firmaları yaşatalım, istihdamı yaşatalım, bunlar önemli." diye konuştu.

"İnsan sağlığı bizim için her şeyden önemli"

Orakçıoğlu, bugünlerde olması gereken davranış modelinin insan sağlığını önceleyen yaklaşımlar olması gerektiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Duyarlılık gösteren firmalar ve kurumlar adına en güzel cevabı yine toplum verecektir. Bizler bir 10 gün sonra bile nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Hem kişisel hem de vatandaş olarak aksi bir yaklaşımı kabullenemiyorum. Biz de elbette mağazalarımızı açık tutabilirdik. Çünkü aldığımız mağaza kapatma kararları bizleri de olumsuz etkiliyor. Ticari anlamda hepimiz olumsuz etkileniyoruz ama her şeye rağmen içinde bulunduğumuz toplumun ve insanların sağlığı bizim için her şeyden önemli. Empati yapmamız lazım, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bugünleri atlatmamız gerekiyor."



Paranın her zaman kazanılabileceğini ama içinde yaşanılan topluma sorumluluğun daha önemli olduğunu vurgulayan Orakçıoğlu, burada "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesiyle hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.