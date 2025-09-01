Ordu’dan 85 ülkeye 50 milyon dolarlık kedi kumu satıyor
Ordu’da ürettiği kedi kumunu Hint Okyanusu adaları da dâhil dünyanın 85 ülkesine satan Bentaş Bentonit, Nevşehir’deki yeni yatırımla kapasitesini yıllık 400 bin tona çıkaracak. Kapasite artışıyla ihracatta da çıta yükseltecek olan şirket, Kuzey Amerika pazarında güçlenmek istiyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
nurdogan.arslan@dunya.com
Girişimci Turgay Ömür tarafından 2007 yılında Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan Bentaş Bentonit, bugün dünya pazarında market raflarına made in Türkiye olarak kedi kumu sokuyor. Üretimin yüzde 80’ini ihraç eden firma, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı ilk 1000 ihracatçı listesine de girmiş durumda. Ömür’ün ifadelerine göre kuruluşu 2006’daki petrol krizine dayanan kedi kumu üreticisi Bentaş, bugün Almanya, İspanya, Danimarka, Rusya başta olmak üzere Hint Okyanusu’nun ortasındaki adalara kadar düzenli ihracat yapıyor. Bugün firmanın 85 ülkeye ihracat yapar konuma geldiğini belirten Ömür, yeni yatırımlarla büyümeye devam ettiklerini dile getirdi. Bentaş Bentonit’in dört üretim ve 19 paketleme hattıyla global bir oyuncu haline geldiğini belirten Ömür, 7-8 adet kedi kumu markaları olduğunu ve ürettikleri ürünlerin üçte birini kendi markalarıyla sattıklarını vurguladı.
Van Cat’e ile 65 ülkeden yoğun ilgi
Özellikle ‘Van Cat’in şirketin öne çıkan markası olduğunu ifade eden Ömür, bu markanın Yunanistan, Malta, Rusya, İngiltere gibi uluslararası alanda büyük ilgi gördüğünü söyledi. Bentaş Bentonit’in CEO’su Turgay Ömür, bu marka ile 65 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydetti. Şirketin cirosunun yüzde 80’inin ihracattan geldiği bilgisini veren Ömür, özellikle Almanya’daki önemli zincir marketlerin tamamında yer aldıklarını, Güney Amerika pazarında da iyi bir noktada olduklarını belirtti. Ömür, hedeflerinin Kuzey Amerika’daki büyük market zincirlerine ulaşmak olduğunu aktardı. Ömür, “Nevşehir yatırımından sonra bu mümkün olacak. Hint Okyanusu’nun ortasında Mariotus adalarına, Brunei Sultanlığı’na, Şili’ye, Peru’ya satıyoruz. Bunlar düzenli ihracat. 200 tane uluslararası müşterimiz var. Bunların 100 tanesi her ay TIR bazında alan firmalar. En önemlisi sattığımız ürünlerin yüzde 99’u paketli” dedi. Şirket olarak yaklaşık 50 milyon dolarlık ihracat ciroları bulunduğunu açıklayan Ömür, şu bilgileri verdi: “Yaklaşık 10 milyon dolar da yurt içi satışımız var. Nevşehir’de de bu sene 15 milyon dolar civarında bir ciro beklentimiz var. Seneye bu 30 milyon dolar olacak.”
Yatırımlarla kapasite 400 bin tona çıkacak
Ordu’da 4 üretim tesisi olan Bentaş Bentonit, bununla yetinmeyip Nevşehir’de de yatırıma başladı. Nevşehir’deki yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip tesisini 2025’in başında devreye aldıklarını açıklayan Turgay Ömür, “Ekim ayında resmi açılışı yapmayı planlıyoruz. Şu anda Nevşehir’den 25 ülkeye ihracat yapar konuma geldik. Şu anda aktif iki vardiyayla çalışıyoruz. Ağustos sonuna doğru üçüncü vardiyayı devreye alıp, üretimimize ve paketlememize orada devam edeceğiz. 2026’nın ortalarına doğru da oradaki ikinci testimizi kuracağız. Çünkü oradaki yatırım 3 tesis altyapılı bir yatırım. Dolayısıyla iki tesis 2026’da, üçüncü tesis de 2027’de kurarak dünyada en büyük kedi kumu üreticisi olma noktasında ilerleyeceğiz. Şu anda ikinci sıradayız” diye konuştu. Mevcut üretim kapasitesi yıllık 240 bin ton olan işletmede, Nevşehir’deki ilk hattın devreye girmesiyle kapasitenin 320 bin tona çıktığını kaydeden Ömür, diğer yatırımlarla yıllık 400 bin tona ulaşacaklarını aktardı.
Dördüncü kez ‘dünya markası’ oldu
Avusturya’da düzenlenen World Branding Forum’da pet sektöründe ‘Dünya Markası Ödülü’nü alan ilk ve tek Türk firması olduklarını söyleyen Ömür, bu ödülü son 6 yılda dördüncü kez aldıklarını belirtti. Ömür, “Tüm dünyada 150 adet verilen bu ödül, müşterilerden gelen geri bildirimlere göre veriliyor. Bu uluslararası ödülü 2 yıl kullanma hakkımız var ve bu ödül bütün dünyada güvenilir ürün olduğunu da tescil etmiş oluyor” ifadelerini kullandı.