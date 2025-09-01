Ordu’dan 85 ülkeye 50 milyon dolarlık kedi kumu satıyor

Nurdoğan A. ERGÜN

Girişimci Turgay Ömür tarafından 2007 yılın­da Fatsa Organize Sa­nayi Bölgesi’nde kurulan Ben­taş Bentonit, bugün dünya paza­rında market raflarına made in Türkiye olarak kedi kumu soku­yor. Üretimin yüzde 80’ini ihraç eden firma, Türkiye İhracatçı­lar Meclisi’nin (TİM) açıkladı­ğı ilk 1000 ihracatçı listesine de girmiş durumda. Ömür’ün ifa­delerine göre kuruluşu 2006’da­ki petrol krizine dayanan kedi kumu üreticisi Bentaş, bugün Almanya, İspanya, Danimarka, Rusya başta olmak üzere Hint Okyanusu’nun ortasındaki ada­lara kadar düzenli ihracat yapı­yor. Bugün firmanın 85 ülkeye ihracat yapar konuma geldiğini belirten Ömür, yeni yatırımlar­la büyümeye devam ettiklerini dile getirdi. Bentaş Bentonit’in dört üretim ve 19 paketleme hattıyla global bir oyuncu hali­ne geldiğini belirten Ömür, 7-8 adet kedi kumu markaları oldu­ğunu ve ürettikleri ürünlerin üçte birini kendi markalarıyla sattıklarını vurguladı.

Van Cat’e ile 65 ülkeden yoğun ilgi

Özellikle ‘Van Cat’in şirke­tin öne çıkan markası olduğu­nu ifade eden Ömür, bu marka­nın Yunanistan, Malta, Rusya, İngiltere gibi uluslararası alan­da büyük ilgi gördüğünü söyle­di. Bentaş Bentonit’in CEO’su Turgay Ömür, bu marka ile 65 ülkeye ihracat yaptıklarını kay­detti. Şirketin cirosunun yüzde 80’inin ihracattan geldiği bil­gisini veren Ömür, özellikle Al­manya’daki önemli zincir mar­ketlerin tamamında yer aldıkla­rını, Güney Amerika pazarında da iyi bir noktada olduklarını belirtti. Ömür, hedeflerinin Ku­zey Amerika’daki büyük mar­ket zincirlerine ulaşmak oldu­ğunu aktardı. Ömür, “Nevşehir yatırımından sonra bu müm­kün olacak. Hint Okyanusu’nun ortasında Mariotus adalarına, Brunei Sultanlığı’na, Şili’ye, Pe­ru’ya satıyoruz. Bunlar düzen­li ihracat. 200 tane uluslarara­sı müşterimiz var. Bunların 100 tanesi her ay TIR bazında alan firmalar. En önemlisi sattığımız ürünlerin yüzde 99’u paketli” dedi. Şirket olarak yaklaşık 50 milyon dolarlık ihracat ciroları bulunduğunu açıklayan Ömür, şu bilgileri verdi: “Yaklaşık 10 milyon dolar da yurt içi satışı­mız var. Nevşehir’de de bu se­ne 15 milyon dolar civarında bir ciro beklentimiz var. Seneye bu 30 milyon dolar olacak.”

Yatırımlarla kapasite 400 bin tona çıkacak

Ordu’da 4 üretim tesisi olan Bentaş Bentonit, bu­nunla yetinmeyip Nevşe­hir’de de yatırıma başladı. Nevşehir’deki yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip tesisini 2025’in başında devreye aldıklarını açık­layan Turgay Ömür, “Ekim ayında resmi açılışı yap­mayı plan­lıyoruz. Şu anda Nevşehir’den 25 ülkeye ih­racat yapar konuma geldik. Şu anda aktif iki vardiyayla çalışı­yoruz. Ağustos sonuna doğru üçüncü vardiyayı devreye alıp, üretimimize ve paketlememize orada devam edeceğiz. 2026’nın ortalarına doğru da oradaki ikinci testimizi kuracağız. Çünkü oradaki yatırım 3 tesis altyapılı bir ya­tırım. Dolayısıyla iki tesis 2026’da, üçüncü tesis de 2027’de kura­rak dünyada en büyük kedi kumu üre­ticisi olma noktasın­da ilerle­yeceğiz. Şu anda ikinci sı­radayız” diye ko­nuştu. Mev­cut üretim kapasitesi yıllık 240 bin ton olan işletmede, Nevşe­hir’deki ilk hattın devreye gir­mesiyle kapasitenin 320 bin to­na çıktığını kaydeden Ömür, di­ğer yatırımlarla yıllık 400 bin tona ulaşacaklarını aktardı.

Dördüncü kez ‘dünya markası’ oldu

Avusturya’da düzenlenen World Branding Forum’da pet sektöründe ‘Dünya Marka­sı Ödülü’nü alan ilk ve tek Türk firması olduklarını söyleyen Ömür, bu ödülü son 6 yılda dör­düncü kez aldıklarını belirtti. Ömür, “Tüm dünyada 150 adet verilen bu ödül, müşterilerden gelen geri bildirimlere göre ve­riliyor. Bu uluslararası ödülü 2 yıl kullanma hakkımız var ve bu ödül bütün dünyada güvenilir ürün olduğunu da tescil etmiş oluyor” ifadelerini kullandı.