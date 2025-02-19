Organik büyüme kararı alan TP Petrol Dağıtım AŞ'de üst düzey atamalar

Zülfikarlar Holding bünyesinde Türkiye Petrolleri markasıyla faaliyet gösteren TP Petrol Dağıtım AŞ'de üst yönetim değişti. Şirket'in Enerji Grup Başkanlığına Çağdaş Demirağ getirildi.

Enerji Grup Başkanlığı görevine ilaveten TP Petrol Dağıtım AŞ'nin vekaleten genel müdürlük görevini de yürütecek olan Demirağ, Türkiye Petrollerinin satın alınmasına ve Turkuaz-Türkiye Petrolleri şirketlerinin birleşmesine liderlik etmiş, Petrol Ofisi ve BP'de çeşitli mercilerde görev almış ve Kadoil, TP, Aydem Elektrik, Gediz Elektrik ve Aytemiz Petrollerinde Genel müdürlük pozisyonlarında çalışmıştı.

Zülfikarlar Holding Grup CFO'su: Ahmet Çağaşan Yılmaz

Zülfikarlar Holding Grup Finans Direktörlüğü (CFO) görevine ise Ahmet Çağaşan Yılmaz getirildi. Yılmaz, daha önce Koç Grubu'nda Beko LLC Rusya, Tat Gıda, Düzey Pazarlama ve Eczacıbaşı Grubu'nda CFO olarak görev aldı. Ayrıca Polisan Holding ve Türkerler Holding'de Grup CFO'luğu yaptı.

Yeni Satış Direktörü: Mehmet Aydın Özdemir

Satış büyüme stratejileri kapsamında ise Satış Direktörlüğü görevine Mehmet Aydın Özdemir getirildi. BP'de en son Türkiye Satış ve Yatırımlar Direktörü görevinde bulunan Özdemir, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin büyüme hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak.