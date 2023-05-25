Organize Ambalaj, Bingöl’de 200 milyon TL'ye fabrika kuruyor

Özlem Sarsın

2004 yılından beri oluklu mukavva ve oluklu mukavvadan kutu imalatı yapan Organize Kağıt ve Ambalaj, entegre bir tesis olmak amacı ile Bingöl’e ambalaj kağıdı üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. Şirket Kurucu Ortağı Özgür Solmaz Bingöl OSB içinde yer alacak tesisin yer tahsis işlemlerinin tamamlandığını yatırımın 200 milyon TL yatırımla olacağını ifade etti.

Bölgedeki yatırım teşviklerinden ve cazibesinden yararlanmak istediklerini belirten Solmaz, “Biz Bingöllü bir aile şirketiyiz. Memleketimize yatırım yapıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Hem Bingöl’deki yatırım teşviklerinden hem de Bingöl’ün bölgedeki ulaşım ağı avantajından faydalanmak istedik.

Fabrikamız tamamlandığında bölgede en az 100 kişilik bir istihdam sağlayacağız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ambalaj kağıdının hammaddesi olan hurda kağıtları toplayıp değerlendireceğiz. Bu hurdalar maalesef ekonomiye kazandırılamıyor, bölgede çok hurda var. Yatırımımızı yıl sonuna kadar tamamlayıp faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. 7 bin metrekarelik bir alanda kendi hammaddemizi üreteceğiz.

Böylece sektörde kendi hammaddesini üreten nadir ambalaj firmalarından biri olacağız. Kağıt üretimine başladığımızda Arap ülkeleri, Kuzey Afrika ve Avrupa’ya ihracat yapmayı da hedefliyoruz. Tesisimizde güneş enerjisi santrali de olacak, tüm elektrik ihtiyacımızı temiz enerji kaynağından sağlayacağız. Menemen’deki mevcut tesisimizde de 52 MW kapasiteli GES sistemimiz 3 ay içinde aktif olacak. En büyük girdi maliyetlerimizden biri olan elektrik sarfiyatından da kurtulmuş.

Triplex kartonda ihtisas firması olmayı hedefliyoruz

Oluklu mukavva ve ambalaj üretimini şu an Menemen’deki 7 bin metre kare alanda kurulu tesislerde gerçekleştirdiklerini söyleyen Solmaz, hedeflerinin 7 çeşit kağıdın birleşiminden üretilen triplex karton üretiminde ihtisas firması haline gelmek olduğunu kaydederek, “Triplex kartonu Türkiye’de üreten az sayıdaki firmalardan biriyiz.

Ahşap kasaların yerine geçen bu ambalaj alanında otomotiv sektörü başta olmak üzere beyaz eşya ve gıda sektörü en çok satış yaptığımız sektörler” dedi. Ege Bölgesi’nde oluklu mukavva hattı bulunan 5 ya da 6 firma olduğunu belirten Solmaz, aylık 800 ton ambalaj kağıdı işleme kapasitesine sahip olduklarını, kapasitenin tümünü kullandıklarını vurguladı.

Ambalaj sektöründe talebin her geçen gün arttığını, artan bu talebi karşılayabilmek amacı ile makine parkuruna 3 adet daha yeni makine ekleyeceklerini ifade eden Solmaz, “Daha seri ve daha büyük kolileri üretebileceğimiz Jumbo makinalar aldık. İnline baskı makinası dediğimiz yapıştırmasını da kendi yapan, 3 renkli koli makinesi ile özellikle seramik sektörünün ambalajlama ihtiyacını karşılayacak otomatik kesim makinesi aldık. Hepsi 1 ay içinde teslim edilecek ve kapasitemiz 200 ton daha artacak” dedi.

E-ticaret sitelerinde satış trafiğinin artmasının da kendilerine olumlu yansıdığına dikkat çeken Solmaz, bu nedenle pandemi döneminde iyi bir süreç yaşadıklarını belirterek şöyle devam etti:. “2022 yılını 85 milyon liralık bir ciro ile kapattık. 2023 biraz sancılı başladı ama bu sene de yüzde 5’lik bir artışla seneyi kapatmayı öngörüyoruz.”

Aranan bir firma olmayı hedefliyoruz

Türkiye’de oluklu mukavva ve koli üzerinde çok fazla firma olduğunu, hayata geçirecekleri yatırımlar ile aranan ve tercih edilen bir firma olarak ön plana çıkmayı hedeflediklerini belirten Solmaz, “Sektörümüz hızla büyüyor. Ambalaj sektörü hiç durmaz sürekli üretir, stokları güçlüdür. Sektörümüzde çok büyük firmalar var. Merdiven altı üretim yapan pek çok firma var. Firma olarak kendinizi yenileyemezseniz geride kalırsınız.

Türkiye şu an Avrupa’nın en büyük ambalaj kağıdı üreticisi ve Avrupa’ya kağıt ihraç edebilen bir konumdadır. Biz de bu nedenle Bingöl atağımızı yaptık ve o bölgedeki tüm açıkları kapatmak istiyoruz. Sektör içinde orta halli bir firmayız yatırıma açığız gelişmek istiyoruz. Tüyap Ambalaj fuarı hazırlanıyoruz. Bu seneki Tüyap Ambalaj fuarında triplex karton tanıtımı üzerinde duracağız. Bu konuda büyüme hedeflerimiz var” dedi.