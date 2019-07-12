Orhangazi’nin devleri Islah OSB olmak için harekete geçti
Orhangazi’de üretim yapan Oyak, Aka, Ormo Yün, Bamesa Çelik, Döktaş Dökümcülük, Yenisan ve Burak Barış Akın’a ait tesisler olmak üzere 7 firma bölgenin Islah OSB statüsüne kavuşması için harekete geçti.
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