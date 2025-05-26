Orka Holding, hem üretecek hem de geri dönüştürecek

Damat Tween’ ve ‘D’S damat’ markalarını bünyesinde bulundu­ran Orka Holding, Giresun’da­ki ikinci fabrikasının açılışını ve üçüncü fabrikasının temel atma törenini aynı gün gerçek­leştirdi. Grubun ikinci fabri­kasının faaliyete başlamasıy­la birlikte yıllık 2 milyon 300 bin adet üretim kapasitesine ulaşarak lüks erkek modasın­da Türkiye ve Avrupa’nın en büyüğü konumuna yerleşti­ği belirtildi.

Yüzde 100 sürdü­rülebilirlik felsefesiyle inşa edilen, yapay zekâ destekli ve robotik teknolojiye dayanan yeni fabrikada erkek takım elbise, palto, yelek, pantolon ve gömlek üretimi yapılacak. Grup, temelini attığı üçüncü fabrikasını ise Ocak 2026’da hizmete açacak.

Yeni faaliye­te başlayan ikinci fabrika 350 milyon TL, temeli atılan fabri­ka 400 milyon TL olmak üze­re her iki fabrikasının yatırım bedeli yaklaşık 750 milyon TL olan grup, her iki fabrika­da bin 150 ek çalışanın eklen­mesiyle Giresun’da toplam 2 bin 250 kişiye istihdam sağla­yacak. Temeli atılan ve sade­ce erkek ve kadın gömleği üre­tecek fabrikanın da üretime başlamasıyla grup, yıllık toplam 1 milyon 620 bin adet gömlek üretecek.

“Geleceği Giydiriyoruz” mottosuyla sürdürülebilir geleceğe bağlılık sözü de verdiklerini vurgulayan Or­ka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğ­lu, “Giresun’da açtığımız ilk fabrika bizim ilk göz ağrımız­dı ama şu anda oradaki tekno­loji, aslında bugünü idare ede­bilir ama yarını idare edemez.

O yüzden yeni fabrikanın te­melini atıyoruz. O fabrika bit­tikten sonra da ilk fabrikamız geri dönüşüm merkezi olacak. Hem fabrikada oluşan hem de mağazalarımızda oluşan atık­ları alıp, ayrı bir sistem uygu­layacağız. Bu geri dönüşüm merkezi de yaklaşık olarak 3.5-4 milyon dolara mal ola­cak” bilgisini verdi.

“Gezegenin geleceği için de söz veriyoruz”

Fabrika açılışında konuşan Süleyman Orakçıoğlu, “Yüz­de 100 Türk sermayeli bir grup olarak bugün hem grubumuz hem de ülkemiz sanayi üreti­mi ve ihracatı adına çok önem­li bir dönüm noktasındayız. Bu yatırım, yalnızca bir üre­tim kapasitesi artışı değil aynı zamanda Amerika, Avrupa ve Asya’daki büyüme planlarımı­zın yerli ve milli temeller üze­rine inşa edildiğinin somut bir göstergesi” dedi. Orakçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günümüz moda endüst­risinde rekabetin kuralları­nı ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘diji­talleşme’ belirliyor.

Biz de 40 yıllık köklü bir moda mirası­na sahip grup olarak; müşte­rilerimize inovasyon temelli üstün kalite, eşsiz ve zaman­sız şıklık ve konfor sunuyoruz. Yurt içi ve yurt dışında lük­sü ulaşılabilir kılma yaklaşı­mı sergileyen, içgörü ve ön­görü yeteneğine sahip, içeri­de çalışan, dışarıda benzersiz alışveriş deneyimi ile müşteri memnuniyetini en üst düzey­de sağlayan ve bunun için bü­yük emek harcayan bir grubuz.

Tüm bu çabalarımız da Tür­kiye ve dünya çapında yük­sek bir tüketim bilincine sa­hip müşteriler nezdinde artan taleplerle karşılık buluyor. Bu durum bizim için yeni üretim yatırımını zorunlu kıldı. Yeni yatırımlarımızla sadece mo­danın değil, gezegenimizin ge­leceğini koruma sözü de veri­yoruz.”

Yüksek teknolojili terzilik yapılacak

Yapay zekâ ve robotik tek­noloji yardımıyla yeni fab­rikada ilk kez “Smart Tailo­ring-Akıllı Üretim” yapacak­larının da müjdesini veren Orakçıoğlu, “Smart Tailo­ring-Akıllı Üretim’ ile kişiye özel ölçülerde adet bazın­da seri üretim yapabileceğiz.

Böylece siparişten adrese tes­lim yaparak geleceğe lider­lik eden bir uygulamaya daha başlamış oluyoruz” dedi. Fab­rikada hazır giyim sektöründe üretim verimliliğini artırmak ve hatasız üretimi standart­laştırmak amacıyla dijitalleş­meyi de merkeze aldıklarını vurgulayan Orakçıoğlu “Ma­kine parkurumuzu yapay zekâ destekli ve robotik teknolojiy­le güçlendirdik.

Yapay zekâ ile terzilik yapacağız. Veri odak­lı üretim ve dijital izlenebi­lirlik kabiliyetiyle Giresun’u yalnızca doğal güzellikleriyle değil, teknolojik tekstil üreti­miyle de öne çıkarıyoruz. Tüm üretim süreçlerinin takibi ve sağlanan verilerin işlenmesi­ne yönelik kendi yazılım siste­mimizi kullanıyoruz. Böylece kağıtsız fabrika hedefinde so­na yaklaştık” dedi.

Doğayla el ele sanayi

Fabrikalarda ‘sürdürülebi­lirlik’, dijitalleşme’ ve ‘inovas­yon’ adımlarının kendi içinde denge sağlayacağını belirten Orakçıoğlu,“Tüm fabrikaları­mız, Karadeniz’in doğal zen­ginliklerinden ilham alarak çevreye duyarlı üretim anla­yışını sanayi ile buluşturu­yor. Mevcut fabrikamızda biz enerjinin yüzde 80’ini güneş­ten üretiyoruz.

Kendi elektri­ğini güneşten üreten, kömür yerine biyokütle kullanan ve kimyasal atık oluşturmadan üretim yapan fabrikalarımız; Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu altyapısıyla karbon ayak izini en aza indiriyor. Sı­fır Atık Belgesi’ne sahip olan tesislerimiz, yağmur suyu toplama sistemlerinden sen­sörlü lavabolara kadar her ay­rıntıda sürdürülebilirliği esas alarak bölgenin çevreci üre­tim vizyonuna öncülük edi­yor” diye ekledi.

Damat Tween ABD’de üç yılda referans marka olacak

Grubun bu yılki büyüme hedeflerine yönelik konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Orka Holding olarak köklerimiz bu topraklarda ama vizyonumuz küresel.

Amerika’dan Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Uzak Doğu’ya pek çok pazarda Damat Tween ve D’S damat markalarımızı gururla yaşatıyoruz. Geçen yıl Atlanta’daki Lenox Square alışveriş merkezinde Damat Tween mağazamızı açmıştık. Şimdi sırada Miami ve New York var. Önümüzdeki dönemde New Jersey’de kuracağımız lojistik merkezimiz, ABD genelindeki omnichannel operasyonlarımızın kalbi olacak.

ABD’de hedefimiz üç yılda 10 mağaza ve güçlü bir dijital ekosistemle Damat Tween’i Amerikan erkek modasının referans markası haline getirmek. Yine Damat Tween ile Paraguay’ın başkenti Asunsion’da franchise iş birliğiyle açılacak mağazamızla Latin Amerika’ya güçlü bir giriş yapacağız. Yine bu yıl Uzak Doğu pazarında Japonya’dan Çin’e, Kore’den Malezya ve Endonezya’ya uzanan geniş bir coğrafyada marka bilinirliğimizi derinleştirme stratejisi izleyeceğiz” dedi.

“Yüksek katma değer yaratan projelere teşvik verilmeli”

Grup olarak kilogram başına ihracat birim değerinde elde ettiği başarıya da dikkat çeken Süleyman Orakçıoğlu şöyle konuştu: “Bugün Almanya’dan ithal ettiğimiz bir lüks otomobil markasının kilogram birim değeri 43 euro. Bizim ise takım elbisede Almanya’ya yaptığımız ihracatta kilogram başına birim değerimiz 133 euroya ulaştı.

Bu rakamları gümrük beyannameleriyle ispatlarız. Bu noktada şunu özellikle vurgulamak isterim ki; Türkiye’nin özellikle stratejik önem taşıyan büyük ölçekli yatırımlarını destekleyecek proje bazlı teşvik sistemine önem vermesi gerekiyor. Sektör ayrımı yapmadan, yüksek ihracat performanslarına bakarak ve katma değer yaratan projelere teşvik verilmeli.”