Orka Holding'in hedefi İtalya'yı fethetmek
Bu yıl Sardinya, Bolonya ve moda ve sanatın kalbi Floransa’da mağazalar açtıklarını belirten Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu, “Bu gidişle İtalya'yı fethedeceğiz” dedi.
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