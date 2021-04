Orta Anadolu, sürdürülebilir yatırımlarla büyüyecek

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ - Dünyaca ünlü denim markalarına çözüm ortağı olan ve bu firmalara ürün tedariki yapan Orta Anadolu, ihracatın cirodaki payını her yıl düzenli olarak artırmak ve toplumsal fayda ana odağında sürdürülebilir yatırımlarla büyümeyi hedefliyor. Kayseri’de 1953’te kurulan ve 1985’te denim kumaş üretimine geçen Orta Anadolu, Kayseri’de bulunan fabrikası, İstanbul’daki yönetim merkezi ve yaklaşık bin 400 civarındaki çalışanıyla, ABD, Asya ve Avrupa’da yer alan ekipleriyle yerel ve küresel markalara denim kumaş tedarik ediyor.



Müşterileri; lüksün devleri



Kayseri’de bulunan tam entegre tesislerinde iplik, indigo boyama, dokuma ve terbiye birimleri ile denim kumaş üretimi yapan Orta Anadolu’nun müşterileri arasında Mavi, Levi’s, Lee, Wrangler, Tommy Hilfiger, Calvin Klein gibi önde gelen denim markaları, Armani, Alexander McQueen, Stella Mc Cartney, Redone, Isabel Marant gibi lüks tüketim markaları, GAP, Banana Republic, H&M, COS gibi perakende markaları yer alıyor. İstanbul ofisinin yanı sıra İtalya, ABD, Hong Kong ve Almanya’da tanıtım ofisleri; Belçika, Kolombiya, Bangladeş, Japonya ve ABD’de satış ofisleri bulunan Orta Anadolu, 26 ülkeye ihracat yapıyor. Şirketin endirekt ihracat oranının yüzde 80’in üzerinde olduğun aktaran Orta Anadolu Genel Müdürü Turgut Bozkurt, ihracatın cirodaki payını her yıl düzenli olarak artırmayı hedefl ediklerini söyledi.



Tedarik haritasını paydaşlara açacak



Orta Anadolu’nun her yıl düzenli yaptığı yatırımlarla, inovatif ürünleri, sürdürülebilir ürün ve prosesleri, yenilikçi uygulamaları ile topluma fayda yaratmayı öncelediğini kaydeden Turgut Bozkurt, “Yatırımlarımıza bu sene de devam edeceğiz. Hem kaynaklarımızı verimli kullanmamızı artıracak şekilde hem de döngüsel ekonomiyi desteklemek üzere hammadde, su ve enerji geri dönüşümü üzerinde yatırım araştırmalarımıza devam ediyoruz.

Yakın zamanda tedarik haritamızı tüm paydaşlarımıza açacak bir çalışmaya yatırım yaptık. Bu yatırıma ilave olarak her ürettiğimiz kumaşın çevreye olan toplam etkisini hesaplayabildiğimiz ve müşterilerimizle bu verileri açıklıkla paylaştığımız bir sistem oluşturduk” diye konuştu.



“Pamuk üretimi teşvik edilmeli”



Sektöre yönelik açıklamalarda da bulunan Turgut Bozkurt, şunları söyledi: “Pandemi sürecinin etkisi olarak markalar sadece Asya’ya yüksek oranda bağlı olmanın ne kadar riskli olduğunun farkına vardılar ve daha yakın coğrafyalardan tedarik oranlarını artırmaya karar verdiler. Ülkemiz coğrafi olarak bu konuda avantajlı konumda. Türkiye’de denimin ana hammaddesi olan pamuk üretiminin teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Başka önemli bir konu da sektörümüze verilen bölgesel teşvikler. Bölgesel bazdaki yatırım teşvikinin, yaratılan katma değer bazında şirketlere verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”