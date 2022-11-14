Orta Asya pazarı Mobil Oil Türk’e geçti

MEHMET KAYA / KKTC

Mobil Oil Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç, Rusya-Ukrayna savaşıyla oluşan ortamda Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden 7’sinin tedariğinin Türkiye’ye daimi olarak bağlandığını, global şirketin Rusya’daki yatırımından da vazgeçtiğini açıkladı. Münci Bilgiç KKTC’de düzenlediği basın toplantısında şirketin 2022 değerlendirmesini ve 2023 hedeflerini açıkladı. Yıl içindeki en önemli gelişmenin, daha önce Rusya üzerinden Mobil Oil ürünlerinin ulaştığı Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Gürcistan’ın Türkiye’ye bağlanması olduğunu bildiren Bilgiç, “Orta Asya ülkelerinin bazılarında başarılı distribütörlerimiz yer alıyor. Distribütörlük ağı olmayan diğer ülkelerde de önümüzdeki birkaç sene içinde distribütör ağını kurarak varlığımızı ve satışlarımızı daha da geliştirmek için şimdiden kollarımızı sıvadık” bilgisini verdi.

İstihdam artacak

Mobil Oil’in Türkiye’deki en eski firmalardan biri olduğunu hatırlatan Münci Bilgiç, mevcut yatırımlarına ek olarak yeni bir yatırımın da uygulamaya alındığını, hatta vardiya artışının da gerçekleşeceğini kaydetti. Münci Bilgiç, Türkiye fabrikasında kapasitenin yüzde 20 artırılmasının planlandığını belirterek, “Yapılacak yüzde 20 kapasite artırımı ile birlikte yeni bir istihdam artırımı da olacak. Yani yatırım ve kapasitemi artırımı gibi bizi sevindiren ve motive eden haberlere ek olarak yeni istihdam imkânı yaratacağımızı da söylemekten mutluluk duyuyorum. Kapasite artırımı çerçevesinde aynı zamanda ikinci vardiyaya geçmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz yeni makina yatırımlarıyla, harman ve dolum makinalarını daha efektif kullanacak şekilde bir takım iyileştirmeler yaparak, ham madde ve bitmiş ürün depolama kapasitemizi artırarak ve ikinci vardiyaya geçerek günlük sevkiyat hacmimizi daha üst seviyelere getirmeyi planlıyoruz. Tüm bu yaşanan gelişmeler Mobil Türkiye’nin 2022 yılında ve gelecek yıllarda yaşayacağı büyümenin çok iyi göstergesi oldu” dedi. Bilgiç planlanan istihdam artışı ile yatırım tutarına yönelik bilgiyi henüz açıklayamayacaklarını vurguladı.

“Başarılı bir yıl geçirildi, 2023’te büyüme sürecek”

Mobil Oil Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç, 2022 yılında satışlarını artırdıklarını, iç pazarda yüzde 12, toplamda ise yüzde 10 büyüme sağladıklarını, satışların otomotivde, bunun içinde de daha çok ikinci eldeki araçlarda arttığını, ayrıca endüstriyel yağlardan da katkı geldiğini kaydetti. Bilgiç ihracatta 2022’yi yüzde 10 artışla 12 bin ton dolayında kapatmayı hedeflediklerini, 2023’te ise yeni pazar ve ekonomik gelişmelerle birlikte yine yüzde 11’ler dolayında bir artışla 14 bin ton ihracata ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Toplam satışlarda, 2023 yılı hedeflerinde temkinli davranarak satışlarda yüzde 6-7 artış tahmini yaptıklarını, bunun üstüne çıkılmasının olası olduğunu kaydeden Münci Bilgiç, tahminde temkinli olmalarının ana nedeninin Avrupa’daki resesyon işaretleri olduğunu vurguladı.

“Elektrikli taşıtlara göre ürün geliştiriyoruz”

Mobil Oil Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç, 160’tan fazla ülkede faaliyet gösteren global şirketin 30 ülkede üretimi olduğunu, bunun birinin de Türkiye’de bulunmasının önemli bir unsur olarak değerlendirdiklerini söyledi. Şirketin yeni ürünleri piyasaya sunduğunu kaydeden Bilgiç bu kapsamda hem taşıt, hem de endüstriyel alanda ihtiyaçları karşılayan ürün portföyünün genişlediğini kaydetti. Elektrikli araçların yaygınlaşacağının bir gerçek olduğunu, ancak yaptıkları analizlerde, elektrikli otomobillerin yaygınlaşacağı dönemlerde 2030’a kadar otomotiv yağlarına talebin artacağı, sonrasında da mevcut araç parkı nedeniyle talebin devam edeceğini öngördüklerini kaydetti. Bilgiç ayrıca, elektrikli taşıtların ihtiyacı olan soğutma sıvıları dahil yeni ihtiyaçlara yönelik şirketin ürün geliştirdiğini de kaydetti. Münci Bilgiç, hizmet ağı olan 41 ildeki 76 Mobil 1 Center ve 23 adet Mobil Delvac Express Center ile KKTC’deki iki servis noktasına ulaştıklarını, toplamda hizmet noktasını uzun vadede 120’ye ulaştırma hedefini koruduklarını sözlerine ekledi.



