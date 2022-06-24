Ortadoğu, ticaret için Kastamonu’da buluşuyor

İstamonu Fuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Karadeniz, TRADEF’e özel sektör firmalarının yanı sıra kurumların da yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek, “Fuarın başlamasına üç ay kala doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı. TOBB onaylı ve İstamonu Fuarcılık tarafından düzenlenecek TRADEF’in, Batı Karadeniz’de uluslararası katılımcıların yer alacağı ilk karma ticaret fuarı olarak çok önemli bir misyonu gerçekleştirecek.” dedi.

Karadeniz; turizm, ahşap, bilişim, çevre, enerji, elektrik, eğitim, gıda, inşaat, makine, maden, mimarlık, otomotiv, plastik, sağlık, tarım ve tekstil sektörünün temsilcilerinin yer alacağı fuar kapsamında konuk ülke ve iş geliştirme platformlarının oluşturulması için çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Batı Karadeniz’in potansiyelini ortaya çıkaracak

TRADEF’in endüstriyel faaliyetlerin yanı sıra yerinde tanıtım için de çok önemli olduğuna dikkat çeken, Hüseyin Karadeniz, “Dünyada artık ülkeler değil, kentler, şehirler yarışıyor. Günümüzde kentler, küreselleşme ile birlikte önemli değişimler yaşıyor. Ulaşım, erişim ve iletişim ağlarının artmasıyla birlikte dünya küçük bir köy haline geldi. Kastamonu her kulvarda yarışabilecek, değişime ayak uydurabilecek potansiyeli olan bir kent. TRADEF’le de bunu kanıtlayacak. Kastamonu ve ilçeleri başta olmak üzere bölgenin potansiyelinin açığa çıkarılması; tüm ticari, sanayi, zirai ve turizm alanında faaliyetlerin tanıtılmasına TRADEF ayrı bir değer katacaktır.” diye konuştu.

Fuarın bölgedeki özel sektör temsilcilerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları tarafından benimsenmesinin memnuniyetinin yaşandığını belirten Karadeniz, şunları söyledi: “İngilizcede ticaret anlamına gelen trade kelimesinin vizyonu doğrultusunda 21-24 Eylül 2022 tarihleri arasında Kastamonu’da gerçekleştireceğimiz Türkiye-Ortadoğu Ticaret Fuarı (TRADEF) ile ilgili bölge de kamu ve özel sektör temsilcilerini ziyaret ettik. Ziyaretimiz esnasında TRADEF’e olan ilgileri ve fuarın benimsenmiş olması çok kıymetli. Fuara yerel yönetim ve yerel markaların, yerel medyanın katılımları önemli, bu konuda duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum."